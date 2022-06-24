跆拳貴婦美魔女羅玉蓮 韓國亞錦賽亮麗奪金

中華跆拳道品勢代表隊參加2022年亞洲跆拳道品勢錦標賽，捷報連連！中華隊繼今年4月2022世界跆拳道錦標賽之後，再度於跆拳道宗主國南韓稱冠，斬獲2金、3銀、3銅。其中，國際資深幼兒體適能教練，有跆拳貴婦美魔女之稱的羅玉蓮，在65歲組女單為中華隊拿金牌，表現最亮眼。





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人生勝利組的貴婦美魔女羅玉蓮教練，是中華代表隊資深選手，也是國際七段幼兒體適能教練。早年在救國團教授幼兒體適能跆拳道，後因夫婿發展國際事業跟隨前進大陸，定居廣州，並在幼兒體適能跆拳道教育闖出品牌，在廣東地區跆拳道界屬於重磅級審判委員，在各省市表現活躍。





▲中華跆拳道品勢代表隊參加2022年亞洲跆拳道品勢錦標賽，捷報連連，成績斐然。（圖／中華民國跆拳道協會提供）

近年來因教學相長及疫情關係，羅玉蓮經常回臺灣勤練品勢跆拳道，在成功事業發展與幸福家庭支持下，讓她得以在年逾半百後，仍能隨心所欲追求人生中跆拳道的價值。





羅玉蓮好友劉昭晴教練(台灣區運十連霸及世界盃金牌現任景文科大教授)開玩笑說：「羅教練對跆拳道的熱情，令人尊敬，其追求的跆拳「道」，已是精神上的價值，她只能擔任陪練員。」這位跆拳道界人稱貴婦美魔女的羅玉蓮，繼2019連奪韓國與中國大陸(無錫)兩大世界大賽金牌後，因疫情趨緩再次參加本次亞錦賽，奮勇奪得金牌為國爭光。





羅玉蓮教練從事跆拳道訓練的資歷與輩分極深，早年在臺北市的南京道館習藝，後來是東園道館黑帶高手，並且是臺北體育學院運動教育研究所深造和中華民國體育總會國家級跆拳道運動教練，中華民國跆拳道協會的國家級裁判，也到韓國取得跆拳道國技院品勢裁判、國技院師範、國技院晉段官的證照。

此次獲獎的還有邱沐恩，獲個人一金一銅，他先後於高陽世錦賽與葉芃和張宸帛拿下18-30歲組男團金牌，亞錦賽3人也於男團鍍銅，另與學姊林侃諭搭配混雙奪金，個人今年國際賽戰績共斬獲2金，是新生代品勢國際常勝軍。





此次中華隊共斬獲2金、3銀、3銅，分別為65歲組女單羅玉蓮、邱沐恩與林侃諭(18-30歲組混雙)奪金，李映萱、簡湘玲與郭彥妤（18-30歲組女團）、高温俐婷、呂承恩（40歲組混雙）、江仲賢（50歲組男單）獲得銀牌，銅牌得主為郭彥妤（18-30歲組女單）、邱沐恩 張宸帛 葉芃（18-30歲組男團）、林禹翰、梁長厚、林泳潔、林昀靚以及陳奕訓（自由品勢5人混合團體）。



