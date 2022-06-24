跆拳貴婦美魔女羅玉蓮 韓國亞錦賽亮麗奪金

中華跆拳道品勢代表隊參加2022年亞洲跆拳道品勢錦標賽，捷報連連！中華隊繼今年4月2022世界跆拳道錦標賽之後，再度於跆拳道宗主國南韓稱冠，斬獲2金、3銀、3銅。其中，國際資深幼兒體適能教練，有跆拳貴婦美魔女之稱的羅玉蓮，在65歲組女單為中華隊拿金牌，表現最亮眼。
人生勝利組的貴婦美魔女羅玉蓮教練，是中華代表隊資深選手，也是國際七段幼兒體適能教練。早年在救國團教授幼兒體適能跆拳道，後因夫婿發展國際事業跟隨前進大陸，定居廣州，並在幼兒體適能跆拳道教育闖出品牌，在廣東地區跆拳道界屬於重磅級審判委員，在各省市表現活躍。
近年來因教學相長及疫情關係，羅玉蓮經常回臺灣勤練品勢跆拳道，在成功事業發展與幸福家庭支持下，讓她得以在年逾半百後，仍能隨心所欲追求人生中跆拳道的價值。
羅玉蓮好友劉昭晴教練(台灣區運十連霸及世界盃金牌現任景文科大教授)開玩笑說：「羅教練對跆拳道的熱情，令人尊敬，其追求的跆拳「道」，已是精神上的價值，她只能擔任陪練員。」這位跆拳道界人稱貴婦美魔女的羅玉蓮，繼2019連奪韓國與中國大陸(無錫)兩大世界大賽金牌後，因疫情趨緩再次參加本次亞錦賽，奮勇奪得金牌為國爭光。
此次獲獎的還有邱沐恩，獲個人一金一銅，他先後於高陽世錦賽與葉芃和張宸帛拿下18-30歲組男團金牌，亞錦賽3人也於男團鍍銅，另與學姊林侃諭搭配混雙奪金，個人今年國際賽戰績共斬獲2金，是新生代品勢國際常勝軍。
此次中華隊共斬獲2金、3銀、3銅，分別為65歲組女單羅玉蓮、邱沐恩與林侃諭(18-30歲組混雙)奪金，李映萱、簡湘玲與郭彥妤（18-30歲組女團）、高温俐婷、呂承恩（40歲組混雙）、江仲賢（50歲組男單）獲得銀牌，銅牌得主為郭彥妤（18-30歲組女單）、邱沐恩 張宸帛 葉芃（18-30歲組男團）、林禹翰、梁長厚、林泳潔、林昀靚以及陳奕訓（自由品勢5人混合團體）。