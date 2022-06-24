中市創業育苗平台計畫創業輔導課程 即日起線上報名

台中市工商發展投資策進會主辦「台中市創業育苗資源共享平台輔導計劃」，整合12所大專院校開設創業系列課程，即日起線上報名至6月30日止。另首次校際創新創業共享共學活動，今日在中興大學舉辦，邀請「浪愛齊步走」創業競賽三組金獎團隊分享得獎作品，並說明創業輔導課程及創業巴士活動，盼能豐沛更多學子創新創業智能。





我是廣告 請繼續往下閱讀

工策會總幹事黃于珊說明，工策會整合12所大專院校，包含東海大學、靜宜大學、建國科大、台中科大、朝陽科大、嶺東科大、台中教育大學、亞洲大學、虎尾科技大學、弘光科技大學、龍華科技大學、暨南國際大學，延續去年計畫，日前舉行啟動儀式暨「浪愛齊步走」創業競賽，結合浪浪關懷及青年創業，落實青秀台中政策，完善台中創業生態圈拼圖。





▲首次校際創新創業共享共學活動，今日在中興大學舉辦，邀請「浪愛齊步走」創業競賽三組金獎團隊分享得獎作品。（圖／中市工策會提供）

黃總幹事指出，她受邀為金獎團隊頒獎，高度肯定其構思的創新內容和可行性，鼓勵金獎團隊更進一步，申請SBIR等政府資源。市府積極推動產業升級轉型，透過校際創業資源交流共享平台，可更有效的整合各校創業特色與各校專業領域師資，期盼交流激盪出更多元的創育作法，培養台中的獨角獸。





中興大學前副校長王精文說明，此計畫將舉辦3場校際創業教師共享共學交流活動，也安排創新創業輔導課程招生說明會，課程將輔導「創業想法完成」，針對已有創新創業想法的團隊授課與銜接市府創業資源。





今日活動後還參訪有心肉舖子，有心肉舖子將在興大創育基地2樓設置創業共享辦公室，期透過校際交流知識與共享資源。課程結束後，將舉辦創業巴士活動，透過參訪3個在地創業基地，增加跨校團隊交流，盼利用在地政府資源，提升創新創業績效。





工策會表示，創業系列課程已開放報名，開設地點在國立中興大學社管大樓，課程將採線上與實體同步進行，內容含括基礎創業知能課程、進階創業實戰課程與營運計畫書實戰輔導，課程結束後由學員完成營運計畫書，並提供業師輔導資源，協助營運輔導與協助政府資源申請。相關訊息可於計劃活動網頁(https://www.eirsptaichung.com/)查詢，或電洽04-22840711分機752陳小姐。









