彌補中國惡意封殺損失 立陶宛盼牛肉、乳製品轉賣台灣
立陶宛去年宣布與台灣互設代表處引起中國不滿，北京持續打壓立陶宛，立陶宛今年第一季出口到中國貿易額甚至為0，為了彌補損失，立陶宛農業部盼望牛肉、乳製品等農產品可以輸到台灣。
外交部今日下午舉行「立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪問團」記者會，媒體詢問中國禁止台灣石斑魚進口，立陶宛也遭受中國惡意打壓，民主國家該如何互相幫忙？農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）表示，20多年以來，立陶宛與俄羅斯的雙邊貿易一直都有很多挫折，遭到中國打壓後困境加重，所以台灣作為替代中國的市場非常重要，希望加強與台灣的雙邊貿易關係，來彌補在中國市場所遭遇的損失。
吉爾卓帝斯說，針對中國貿易打壓，立陶宛已經向世界貿易組織（WTO）提出申訴，但審查過程曠日費時，民主國家之間應該增加雙邊、多邊貿易關係，因為民主市場是尊重法治、可預測、企業家能夠信任的投資環境。
吉爾卓帝斯表示，立陶宛政府與台灣方面正在研議農產品出口到台灣的相關許可，目前等待許可的產品包括牛肉、家禽、乳製品、魚類製品等，「台灣相關單位已經承諾，許可將在數個月後下來」。
吉爾卓帝斯這次率團訪台也出席2022台北國際食品系列展，他指出，此次有超過20個立陶宛企業參展，對於台灣農產品多元化印象深刻，台灣農產品只要符合立陶宛的進口法規，都能夠進入歐盟市場。