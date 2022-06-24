保障國人旅遊搭機安全 高雄機場航油中心整合救災語言
▲高雄機場航油中心應變指揮站依CCIO救災指揮與管理系統分配任務。（圖／高雄國際航空站提供）
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▲高雄機場航油中心應變指揮站依CCIO救災指揮與管理系統分配任務。（圖／高雄國際航空站提供）
國內疫情近期降溫趨緩，高雄國際航空站航油中心為讓後疫情時代，爆發性旅遊做好萬全準備，在高雄國際航空站及航空警察局高雄分局協辦之下，在今(24)日舉辦模擬航機加油時油料洩漏之應變演練工作，並適度加入防疫議題加以演練，以期使該災害應變現場更有效率整合救災資源，迅速結合各單位的力量將災害消弭。
在高雄國際航空站消防隊隊長李建榮、班長郭旻松指導之下，導入救災指揮與管理系統CCIO (Command and Control of Incident Operations, CCIO）演練現場率先由中油公司油栓車(Hydrant Dispenser) 前往機坪為航空公司「搭載確診病患航機」提供加油工作，航空加油員身著C級防護衣，模擬地震後地下油栓設備及進油接口壓力失衡溢油情境，現場(初期)指揮官緊急通報機場航務組，並由指揮官召集各應變組別緊急搶修。 ▲航警局及航空站消防隊在現場體感溫度超過攝氏40度下藉由反覆演練，為回復正常生活預做準備，堅守國人出國搭機平安旅遊任務。（圖／高雄國際航空站提供） 隨即由航空警察局高雄分局警備隊隊長王晟瀚到場指揮戒備，並由機場消防隊在其所屬隊員協力合作下，迅速馳消防車到事發現場，熟稔完成水線佈設，避免油料洩漏範圍擴大及場人員生命或航機財產受到威脅。 ▲高雄國際航空站消防隊導入救災指揮與管理系統CCIO (Command and Control of Incident Operations, CCIO），強調編組的彈性、單一指揮原則，使現場演習人員更加清楚現場指揮權及各分組間水平作業的聯繫溝通。（圖／高雄國際航空站提供）
今天的演習在CCIO架構下，台灣中油高雄機場航油中心分組及防護分組(航警局及航空站消防隊)圓滿完成各組應變工作，現場體感溫度超過攝氏40度，在後疫情時代，中油及航空站消防隊人員藉由反覆演練，為回復正常生活預做準備，堅守國人出國搭機平安旅遊任務。