歐盟納入烏克蘭等新成員　掀歐洲整合難題

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第一個讓歐盟領袖們難以啟齒的是錢事。歐盟財務收支若從成員國的角度看，施與受之間非常不均，「淨付出」的成員如德國、荷蘭、法國；「淨收穫」如波蘭、匈牙利、希臘等。如今，過去淨貢獻度排名在前的英國已脫歐，候選國則多半財力不足。
根據美國政治新聞網站Politico透露，因歐盟設有每7年一輪的長期預算計畫，歐盟官員已經開始擔心未來財務問題，尤其是對農田的補貼。目前歐盟對境內每公頃農地約補貼數百歐元，一旦農業大國烏克蘭加入，歐盟花了好多年才將農業補助占總支出7成降到3成多的努力恐將付諸東流。
歐盟另一大開銷，也就是對窮國的結構性改革基金，未來同樣面臨難題，畢竟等著加入的前蘇聯國家和西巴爾幹半島小國們都「嗷嗷待哺」。俄國侵略前，烏克蘭人均所得不到4千歐元，低於現今歐盟所有成員國。
第二個麻煩是隨著歐盟擴大，同盟國家之間究竟能有多志同道合？匈牙利差點成為歐盟全面抵制俄國石油政策的絆腳石，候選國之一的塞爾維亞更是跟歐盟抵制唱反調，在6月初與俄國簽署天然氣合約。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）甚至將俄國侵略行為拿來與當年北約（NATO）出兵塞爾維亞以阻止種族清洗相提並論。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）訪問學者貝雪夫（Dimitar Bechev）指出，歐盟擴大理應使民主和法治在境內更鞏固，但2004年加入歐盟的匈牙利和波蘭卻成為民主倒退的範例，法治遭破壞、新聞自由和公民社會被侵犯。
擁有民主法治體制是加入歐盟資格審查的重要條件，但成員國過河拆橋、選出民粹霸權領導人時怎麼辦？再如保加利亞等成員國收到豐厚歐盟補助款卻被質疑遭政客貪污。這些尷尬狀況還看不到歐盟有何具體解決辦法。
比利時智庫Bruegel學者蒂瑪茨絲（Maria Demertzis）指出第三個現實問題：歐盟是該擔心變得愈來愈難以治理，當成員國變多，彼此經濟發展程度、政府機構品質差距所帶來的協調困境會變得更明顯。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前提議歐盟應認真考慮將共識決改為多數決，以免決策被少數國家綁架，但沒有得到什麼呼應，畢竟一夫當關的否決權力讓多數國家都捨不得放棄。
無論歐盟擴大整合後的實際運作會有多難，許多小國如今爭相靠向西邊，而非東邊的俄國和中國，仍代表歐盟理念和制度的價值勝出，這在地緣政治與經濟板塊競爭加劇的此刻，毋寧是最重要的事。（編輯：黃自強）1110624