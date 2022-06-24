亞洲第三國！台現首例猴痘個案「自德入境」　解隔條件曝

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莊人祥表示，地方衛生單位已依規定進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。5名密切接觸者經調查目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷。針對我國出現首例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。
莊人祥指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計50國報告至少3,598例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前五名為英國793例、德國592例、西班牙520例、法國330例及葡萄牙328例，亞洲目前為韓國與新加坡有境外移入病例。猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。
莊人祥呼籲，為減少受感染的風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
莊人祥表示，現在正在積極與國際廠商洽購第三代天花疫苗，5名密切接觸者其中2人為家人、3人為醫事人員，現評估密切接觸者傳染風險為中度，暫不會讓5人打疫苗，猴痘密切接觸者應進行健康監測至與確定病例最近一次接觸日後21日。
莊人祥晚間再補充，該個案有跨縣市就醫，現個案密切接觸者共增至19人，包含家人2人、醫療相關人員10人、司機3人及其他就醫接觸民眾4人，預計健康監測至7月13日。