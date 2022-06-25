38萬圓夢購屋金「真心不二」！名軒開發用心挺成家

近年淡海輕軌通車之後，淡海新市鎮躍升北台灣觀光休旅核心，為了讓大家更了解淡海熱門景點，名軒開發舉辦一連串活動，邀請旅遊達人林龍舉辦「淡水哪裡趣」講座，分享淡水網紅秘境和美食。活動過程將進行全程直播，並抽出第一季首位獨得新台幣38萬元購屋金的幸運兒，同時再幸福集氣，現場捐助家扶基金會幫助一名家扶小朋友一年生活費，讓您買的不只是房，更是弱勢族群的幸福！
房價越來越高，買房成家越來越困難！麗寶集團旗下唯一上市公司名軒開發真心力挺年輕人買房，祭出「38萬圓夢購屋金名軒幫你付」活動，第一季盛大抽出首位幸運兒，同步加碼驚喜家電大摸彩！此外，當季未抽中大獎者，還加碼贈送精美家電一份，同時可繼續參加下一季的38萬圓夢購屋金抽獎。
「名軒海樂地」淡水唯一7600坪雕塑之森，七大藝術家和六大豪宅團隊共同擘劃，有如戶外美術館般遊園景觀，媲美北市藝術豪宅級地標，規劃地上22、23層、地下4層，1至3房24至42坪全齡適住，預計於2023年第四季完工，搶在淡江大橋完工前入手(預計2024年)，不管首購、首換、退休或置產，正好豐收淡水最耀眼的未來。
麗寶集團｜名軒開發(1442)｜中福營造｜寶穎廣告
【名軒海樂地】輕軌V11出站就到家
預約賞屋｜02-2805-5588
接待會館｜淡水濱海路一段•義山路口(義山站旁)
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