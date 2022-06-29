彷如五星級飯店！「馬光中醫」殿堂級醫療空間大公開

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說到馬光中醫診所和其他診所最不一樣的地方，馬光醫療網的執行長黃福祥充滿自信地分享：「善待患者、善待員工、注重專業、誠實正直。」正是該院4大核心價值！雖然馬光是醫療院所，但是黃福祥卻想透過完善的企業網路，讓基層員工有更好的工作環境，最終也要給患者更良善的醫療品質。
首先在「善待患者」的部分，最明顯的就是舒適優美的環境。馬光中醫每間分院可使用的面積大約在200坪以上，而且每間院所都會有自己的特色。有的院所擁有超氣派的書牆，珍藏上萬本的書籍，彷彿有如小型圖書館般；有的院所還有後花園，有的院所則是打造得像咖啡廳般，要讓患者一進門就感受到美好的氛圍，馬光醫療網的執行長黃福祥說，「要讓患者來到馬光會覺得很舒適，我們要創造給患者一個最美好的候診時光！」
馬光中醫經營已來到32年，非常重視傾聽患者的聲音，馬光醫療網執行長黃福祥表示，一直以來患者都會抱怨候診時間過長，為了解決這個問題，馬光中醫自2018年推出「全預約制度1.0」後，接下來在2021年優化成「全預約制度2.0」，患者只要在預約好的時間來報到就好，省去現場候診時間，也避免和其他患者一起擠在診所裡等候，黃福祥說，「你只要預約好這時間，馬光就會盡量在這個時間為你看診，這樣也比較好安排接下來的行程。」
「善待員工」也是黃福祥非常重視的部分，「讓員工快樂，才能有更好服務品質，讓患者更滿意」。黃福祥信心滿滿的說：「我們的起薪比別家診所高，而且我們還有季分紅、年終及盈餘分紅。馬光中醫把員工當股東，每一個月25%盈餘都會存下來，一季會發給員工，而馬光近500個員工，每個人平均一個月可以分7、8千元左右，基層員工一個月領4萬以上是基本的！」甚至在年度尾牙的部分，更是寵員工不手軟！黃福祥透露，一場尾牙起碼要從半年前開始規劃，大部分會舉辦3天2夜，包含全台五星級飯店，像是日月潭雲品、礁溪老爺、台北圓山飯店、台中林酒店等，4年前也曾帶員工出國去澳門，「我們每年的尾牙預算，差不多一個人4萬元，我預計解封之後要帶員工去日本東京4天3夜，一人預算7萬！」
除此之外，馬光中醫也提供員工一系列的教育訓練課程，不只學到在本位的專業知識，也可以接受到不同領域的相關訓練，讓員工在職場上也變得更有競爭力！會這麼做，就是希望員工的專業和滿足，能轉化成服務患者的動力，「當患者走進診所，前台的同仁就會上前迎接，仔細說明、設身處地為患者著想，也會非常有耐心解釋患者疑問」，這也是為什麼有患者分享，走進馬光中醫就像走進五星級飯店，不只空間舒適，連服務都是最優質的。
正如馬光中醫的官網上所述：「散播微笑與快樂，傳遞真摯恰到好處的溫暖服務， 肩負著守護人們健康的重要使命，帶來美好的一切」，馬光醫療網執行長黃福祥希望透過堅持這些信念和努力，在醫界創造美好環境，除了員工開心，患者同時也能感受到禮遇，讓原本緊張繁忙的醫療環境和醫病關係，帶來更多良善的可能性。