樹科大與SMA病友協會　跨域攜手善盡社會責任

樹德科大副校長嚴大國與台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會(簡稱SMA病友協會)理事長鐘育志，23日以視訊會議簽署合作備忘錄。藉由跨域合作讓更多人認識SMA疾病，進而協助病友爭取更多元的社會活動參與權，從各個面向善盡社會責任。
樹德科大副校長嚴大國表示，目前雙方以高教深耕計畫補助針對「脊髓性肌肉萎縮症照護宣導短片製作」主題之產業，展開先期合作計畫，領軍團隊由校內設計學院院長蘇中和師生組成，藉由師生專業的影音製作能力，推廣宣導SMA影片，讓病友及其家屬們獲得更多的理解及支撐的力量。
理事長鐘育志分享SMA公益宣導計畫主題曲《只要我還在》MV中的開場白~「失去，不可怕。可怕的是，我眼睜睜的看著自己失去…」，深刻詮釋出SMA病友內心最無助的恐懼。鐘育志說明該曲目是由SMA病友協會在2021年與多個民間團體及歌手陳勢安共同合作推出，這次與樹德科大攜手製作照護宣導短片，期待能讓更多人認識SMA疾病。
SMA病友協會係由多年致力小兒神經醫學研究的理事長鐘育志醫師，以及一群SMA病友們共同成立。SMA病友亦期待擁有正常受教權、無障礙生活環境、各種社會活動參與權，故樹德科大與SMA病友協會的努力，相信能抛磚引玉為病友帶來最確切的服務與支持，以及社會大眾對SMA病友的關注。