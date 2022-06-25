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謝佳見《決勝的揮拍》角色太暗黑　回家後身心靈疲憊

▲謝佳見《決勝的揮拍》角色太暗黑。（圖／民視提供）
▲謝佳見《決勝的揮拍》角色太暗黑。（圖／民視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-25 00:00:00

民視與馬來西亞Astro歡喜台的台慶大戲《決勝的揮拍》昨天在寶藏巖拍攝羽球教練謝佳見初來乍到，引起學校的旋風討論。首部羽球運動型偶像劇，拍攝超過1個月的魔鬼訓練，導演透露演員群的體重是逐日遞減，每個人都跟當初定裝瘦了一圈，民視也送上雞精給劇組補氣，更慶賀代言人戴資穎在19日的超級1000印尼公開賽奪金「揮出決勝的一拍」。

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謝佳見在劇中飾演博士生的羽球高手，透過這一次的訓練演出，發現自己已經是熱愛這個運動，未來也會持續練羽球。近期訓練又背詞燒腦，謝佳見透露體重又瘦了2、3公斤，體力上真的累，他透露已經很久沒有這樣，一回家就倒頭就睡，加上角色唐家杰來台灣就讀博士班，其實是來找當年傷害母親的負心漢，所以角色暗黑導致他常常處於一個SAD的狀態，他說甚至自己也會太入戲，所以都呈現非常不開心的狀態，一回家身心靈都很疲憊，只能靠美食來療癒。

▲《決勝的揮拍》左起車冠德、吳東諺、程予希、謝佳見、兵家綺、葉衣庭、王瞳樂收雞精補身。（圖／民視提供）
▲《決勝的揮拍》左起車冠德、吳東諺、程予希、謝佳見、兵家綺、葉衣庭、王瞳樂收雞精補身。（圖／民視提供）
演出羽球隊長薛儷的程予希，表示近期的魔鬼訓練後，自己身體更緊實，只是體力上真的流失很快，謝謝民視送上雞精給大家補元氣。飾演程予希最佳隊友的王瞳，表示角色是因病退出羽球運動的許寶芝，但還是一直在她們的身邊，當最佳應援者，王瞳表示還沒接觸這一部戲，就喜歡羽球，也很欣賞戴資穎，她在賽場上的冷靜、自信，她進一步說其實演戲跟打羽毛球一樣，要有抗壓力及洞察力，而且演員之間是互相丟球的，除了要觀察對手，也要信任對方。

為戲再瘦3公斤的吳東諺，被大家稱是劇組裡面瘦最多的，他表示尤其身為唐家杰（謝佳見 飾演）的室友吳濟安，一定要讓自己再瘦瘦瘦，他透露拍戲外景很熱，每天也養成固定喝超過3000CC的水，只是因為熱量流失快，所以他便當及劇組準備的餐點，一定都會吃光。劇中飾演校長夫人的兵家綺、膨風叔的車冠德以及膨風姨的葉衣庭，收到雞精也開心說要趕快帶回家開箱來喝。車冠德分享之前拍《台灣傳奇》為了書生一角瘦了9公斤，這一次為了在偶像劇有更精實的線條，開拍前，每週上健身房三次，一個月不碰澱粉、不吃宵夜，3週之內又再瘦5公斤！他笑說在《決勝的揮拍》裡叫膨風（彭愛國），但身體不能膨脹，開心不到半年總共瘦了14公斤。（編輯：楊穎軒）

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