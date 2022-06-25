謝佳見《決勝的揮拍》角色太暗黑　回家後身心靈疲憊

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演出羽球隊長薛儷的程予希，表示近期的魔鬼訓練後，自己身體更緊實，只是體力上真的流失很快，謝謝民視送上雞精給大家補元氣。飾演程予希最佳隊友的王瞳，表示角色是因病退出羽球運動的許寶芝，但還是一直在她們的身邊，當最佳應援者，王瞳表示還沒接觸這一部戲，就喜歡羽球，也很欣賞戴資穎，她在賽場上的冷靜、自信，她進一步說其實演戲跟打羽毛球一樣，要有抗壓力及洞察力，而且演員之間是互相丟球的，除了要觀察對手，也要信任對方。
為戲再瘦3公斤的吳東諺，被大家稱是劇組裡面瘦最多的，他表示尤其身為唐家杰（謝佳見 飾演）的室友吳濟安，一定要讓自己再瘦瘦瘦，他透露拍戲外景很熱，每天也養成固定喝超過3000CC的水，只是因為熱量流失快，所以他便當及劇組準備的餐點，一定都會吃光。劇中飾演校長夫人的兵家綺、膨風叔的車冠德以及膨風姨的葉衣庭，收到雞精也開心說要趕快帶回家開箱來喝。車冠德分享之前拍《台灣傳奇》為了書生一角瘦了9公斤，這一次為了在偶像劇有更精實的線條，開拍前，每週上健身房三次，一個月不碰澱粉、不吃宵夜，3週之內又再瘦5公斤！他笑說在《決勝的揮拍》裡叫膨風（彭愛國），但身體不能膨脹，開心不到半年總共瘦了14公斤。（編輯：楊穎軒）