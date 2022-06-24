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掃地機器人該買嗎？網見「致命1條件」勸退：不如自己掃

▲掃地機器人該買嗎？網友見致命1條件勸退：「不如自己掃」。（示意圖／pixabay）
▲掃地機器人該買嗎？網友見致命1條件勸退：「不如自己掃」。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 21:41:36

如今科技發達，早期需要人工一點一點完成家務，現在卻能在市面上找到琳琅滿目的機器協助，就有位養貓民眾在考慮購入掃地機器人，免除每日吸塵、吸貓砂的功夫，但網友看見敘述後，卻指出一個「致命點」，認為該人買掃地機器人根本「沒有效益」。

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原PO替朋友在PTT上發文，說明該人與一隻貓住在約3坪的房間，因認為每天用吸塵器吸貓毛、貓砂太疲憊，於是考慮購入掃地機器人代勞，可查詢後發現每台都萬元起跳，故詢問眾人是否有推薦在7000元以內的掃地機器人。

▲有網友在PTT請益大家「掃地機器人有何缺點？」釣出一名網友曝光「1隱藏缺點」，直呼「很崩潰...」（示意圖／取自pixabay）
▲原PO朋友詢問，是否有7000元內，且CP值高的掃地機器人。（示意圖／pixabay）
網友熱心地提供想法：「小米cp高」、「曾經在隔壁板看過有人買某牌的福利品，覺得心動也買了一台回來。吸加拖也是用到嚇嚇叫，不過福利品這種東西能不能接受看個人啦，畢竟沒有保固」、「便宜的幾百到1、2千都有，有hepa（高效濾網）就很好用」。

但不少人卻認為，該人3坪的大小不需要購買掃地機器人，除非以後有搬家打算「才三坪再扣掉家具物品的佔用地面，根本沒有買的價值」、「這空間用掃地機沒有效益」、「才三坪，根本不用兩三分鐘就掃完..」、「3坪就用手提式吸塵器就好吧…2000有找」、「三坪就掃把先掃過，滾輪或靜電紙再黏一黏，一禮拜一次濕拖」。 （編輯：李惠婷） 

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