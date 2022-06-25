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南方澳大橋斷近3年　重建新橋9月18日將通車

▲宜蘭蘇澳的「南方澳大橋」重建工程進度已達89.53％，預計9月18日通車。（圖／工程會提供）
▲宜蘭蘇澳的「南方澳大橋」重建工程進度已達89.53％，預計9月18日通車。（圖／工程會提供）

記者王敏旭／綜合報導

2022-06-25 09:36:102022-06-25 09:38:17

宜蘭蘇澳的「南方澳大橋」2019年發生橋體斷裂坍塌，蔡英文總統成落3年內完成橋梁重建。行政院工程會指出，截至6月15日，進度已達89.53％，預計今年9月18日如期通車。

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2019年10月1日上午9時30分，南方澳大橋橋面斷裂崩塌，導致橋面板、橋拱等向下掉落到南方澳漁港航道內，當時有輛油罐車正在橋上，因橋面斷裂墜落並起火燃燒，而橋下的3艘漁船也遭壓毀，導致6名船員罹難。

工程會表示，行政院長蘇貞昌指派政委吳澤成協調斷橋善後事宜，由於地方對於重建橋址意見不一，恐延宕重建期程，吳澤成蒐集地方各界意見，達成大橋原址重建之共識，順利解決橋址未定問題。

南方澳大橋重建工程由台灣港務公司委託公路總局代辦，重建橋梁採用鯖魚意象造型設計，夜間搭配景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，配合周邊道路形成一環狀道路系統；完工後將提升民眾生活便利性及地區觀光發展。

▲南方澳大橋的重建工程進度已達89.53％，預計9月18日通車。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.25）
▲南方澳大橋的重建工程進度已達89.53％，預計9月18日通車。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.25）
不過南方澳大橋重建時，遇到蘇澳雨勢不斷，導致出工率下降，因此在好天氣時以增加工班、延長工時方式解決，現場也提供薑茶、熱食避免施工人員身體受影響。

工程會指出，目前工程進度已超前0.12％，預計今年9月18日完成通車，達成3年內完成橋梁重建之目標；將持續追蹤執行進度，加速推動橋梁重建工作。

▲南方澳大橋的重建工程進度已達89.53％，預計9月18日通車。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.25）
▲南方澳大橋的重建工程進度已達89.53％，預計9月18日通車。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.25）

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