感情糾紛相約KTV談判爆口角釀「5打1」 警速逮人送辦
高雄市鄭姓男子與林姓男子雙方因感情糾紛相約鼓山區一家知名KTV內談判，過程中雙方爆發口角，林男即夥同另4名嫌犯將被害人鄭男毆傷，轄區鼓山分局龍華派出所獲報後，將林男等5人全數帶回，依妨害秩序、傷害等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，警方將嚴正執法立場，持續打擊暴力犯罪，加強維護轄內治安，任何違法行為一律嚴辦！
鼓山分局龍華派出所於111年6月24日23時許接獲民眾報案，轄區KTV內有打架事件，經派員前往處理，發現包廂內一名23歲的鄭姓男子頭部受傷，警方立即將涉嫌傷人的林姓男子等5人逮捕並帶返所偵辦。
龍華所所長許志萍表示，經初步了解被害的鄭男與林男雙方為朋友關係，之前因有感情糾紛，兩人相約在KTV包廂內談判，因發生口角，林男即夥同另4名嫌犯將被害人鄭男毆傷，警方獲報到場將在場人員全數帶回，鄭男傷勢輕微堅持不願就醫，全案將林男等5人依妨害秩序、傷害等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。
鼓山分局長蔡鴻文呼籲，暴力不能解決問題，遇有感情糾紛應理性處理，切勿因一時激動造成無法收拾的遺憾，警方秉持嚴正執法立場，持續打擊暴力犯罪，加強維護轄內治安，任何違法行為一律嚴辦！