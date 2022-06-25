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感情糾紛相約KTV談判爆口角釀「5打1」　警速逮人送辦

▲高雄鼓山區１間KTV昨晚發生鬥毆事件，2名男子因感情糾紛相約談判，未料演變成5打1局面，轄區鼓山派出所獲報後立即逮捕5嫌送辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄鼓山區１間KTV昨晚發生鬥毆事件，2名男子因感情糾紛相約談判，未料演變成5打1局面，轄區鼓山派出所獲報後立即逮捕5嫌送辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-25 13:07:38

高雄市鄭姓男子與林姓男子雙方因感情糾紛相約鼓山區一家知名KTV內談判，過程中雙方爆發口角，林男即夥同另4名嫌犯將被害人鄭男毆傷，轄區鼓山分局龍華派出所獲報後，將林男等5人全數帶回，依妨害秩序、傷害等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，警方將嚴正執法立場，持續打擊暴力犯罪，加強維護轄內治安，任何違法行為一律嚴辦！

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▲轄區鼓山分局龍華派出所獲報後，將林男等5人全數帶回，依妨害秩序、傷害等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲轄區鼓山分局龍華派出所獲報後，將林男等5人全數帶回，依妨害秩序、傷害等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
鼓山分局龍華派出所於111年6月24日23時許接獲民眾報案，轄區KTV內有打架事件，經派員前往處理，發現包廂內一名23歲的鄭姓男子頭部受傷，警方立即將涉嫌傷人的林姓男子等5人逮捕並帶返所偵辦。

龍華所所長許志萍表示，經初步了解被害的鄭男與林男雙方為朋友關係，之前因有感情糾紛，兩人相約在KTV包廂內談判，因發生口角，林男即夥同另4名嫌犯將被害人鄭男毆傷，警方獲報到場將在場人員全數帶回，鄭男傷勢輕微堅持不願就醫，全案將林男等5人依妨害秩序、傷害等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，暴力不能解決問題，遇有感情糾紛應理性處理，切勿因一時激動造成無法收拾的遺憾，警方秉持嚴正執法立場，持續打擊暴力犯罪，加強維護轄內治安，任何違法行為一律嚴辦！

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