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猴痘恐入侵社區？專家保守看待危害程度　籲訓練疫苗人才

▲疾病管制署24日公布台灣出現猴痘確診個案，許多民眾擔心猴痘傳染病侵台，後續恐進入社區傳播的危險性。（圖／美聯社）
▲疾病管制署24日公布台灣出現猴痘確診個案，許多民眾擔心猴痘傳染病侵台，後續恐進入社區傳播的危險性。（圖／美聯社）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-25 11:52:58

疾病管制署24日公布台灣出現首例猴痘確診個案，許多民眾擔心猴痘傳染病侵台，後續恐進入社區傳播的危險性，對此，中華民國防疫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢今（25）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出， 猴痘是以「密切接觸」如性行為為主要的傳播途徑，目前看起來跟呼吸道無關，加上病毒是以皮膚症狀為主，容易偵測，因此對社區危害程度並不嚴重，呼籲疾管署加強疫苗人才的建立與訓練。

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繼新加坡、南韓後，台灣成亞洲第3個出現猴痘病例國家，疾管署昨（24）日公布國內首例猴痘境外移入個案，有發燒、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，已收治於負壓隔離病房，雖然目前此傳染病尚未進入社區，但已有不少民眾擔心進入社區傳播的嚴重性。

對此，王任賢表示，猴痘基本上跟天花不太一樣，天花是一種具高度傳染性的疾病，主要透過空氣傳播，患者的口、鼻、咽的分泌物均具傳染力，而猴痘是以「密切接觸」如性行為為主要的傳播途徑，目前看起來跟呼吸道無關，所以只要將猴痘確診者做很好的隔離，原則上是沒有問題的。

他強調，猴痘病毒以皮膚症狀為主，所以很好偵測，不像呼吸道，來無影去無蹤，易偵測加上又是以密切接觸為傳播途徑，所以對社區危害程度並不嚴重。

儘管如此，王任賢還是認為，因病毒侵台仍屬初期階段，因此為了安全起見，疾管署匡列首例個案相關接觸者等過度反應是對的。根據疾管署指出，昨日猴痘境外移入病例個案的密切接觸者共20人，包含家人3人、醫療相關人員10人、司機3人及其他4人，目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至7/14。

針對猴痘潛伏期，王任賢說，目前還未能確定，但猴痘在產生症狀之後，打疫苗仍然有效，所以他覺得不需急著對密切接觸者施打疫苗。 王任賢建議，民眾若有類似症狀，如皮疹、斑疹、膿疱等皮膚病變，以及發燒、肌肉痛、淋巴腺腫大、口腔潰瘍等，須趕緊找醫生鑑定，但無須太擔心傳染問題，因為如同上述所提，在出現症狀以後，接種疫苗仍有效，「所以這個時候再接種疫苗是最經濟實惠的。」

猴痘疫情入侵台灣，目前疾管署也已將猴痘列入第二類傳染病，並祭出相關防疫措施，像是地方衛生單位已依規定進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，密切接觸者也將由衛生單位進行健康關懷，王任賢認為，疾管署該做的防疫措施都做了，唯一剩下沒做的，就是要趕緊訓練接種猴痘疫苗的人才，並研究到底如何接種才是最有效的方法。

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