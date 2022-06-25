乳癌治療新選！　新型「環形放射治療機」降輻射量

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安南醫院放射腫瘤科主任詹凱翔指出，乳癌放射治療主分長時間傳統分次與低分次治療，兩者療效不相上下。根據研究顯示，乳癌放射治療有可能增加患者日後罹患心血管疾病風險，每增加1Gy（輻射劑量單位）照射，每年就相對增加7.4%的冠狀動脈疾病風險，而在傳統乳癌放射治療或者在強度調控放射治療下，平均心臟照射劑量也可能接受3.4~5.6Gy輻射劑量，早期患者進行全乳照射也可能會增加約3.7Gy平均劑量。
新型「環形放射治療機」降輻射量 減少進出醫院次數
詹凱翔表示，新型「環形放射治療機」利用其「新一代雙層多葉準直儀」並搭配更快的旋轉速度，以及智能化治療系統，協助設計更加細緻之腫瘤照射計畫，更有效保護治療區域周遭之正常器官，尤其低分次能減少進出醫院次數，是疫情期間治療乳癌的好選擇。
至今已近30位符合條件的女性乳癌病友已接受「好神刀低分次乳癌放射治療」，平均心臟劑量均已降低至1.6Gy，對於左側乳癌病患為2.2Gy，對於同側肺臟平均劑量為5.4Gy，對於側肺臟平均為0.16Gy，上述數值皆低於相關文獻研究資料數值，對於乳癌患者有相當大的助益。
醫療服務多選擇 抗癌也改善生活品質
詹凱翔提醒，近來COVID-19疫情嚴峻，低分次乳癌放射治療能減少患者進出醫院次數，減少被感染機率及安心治療，不致因疫情而影響治療。
此外，治療團隊更提供患者「乳癌皮膚照護方案」、「疊代式錐狀斷層影像導引放射治療」及「SDX呼吸調控放射治療」等醫療服務，將輻射傷害至更低，精進乳癌放射治療品質，改善長期生活品質，患者可開啟嶄新第二人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54216
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