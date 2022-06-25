重溫玄彬孫藝真相愛情史　愛的迫降看男人的五大體貼行為

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很多男人都說女人難搞，其實他們只是沒有做對方式而已，女人想要的是什麼？到底追女生的祕訣又是什麼？談戀愛除了氣氛對，男女雙方有好感以外，還需要什麼祕訣？
談戀愛本來都是需要感覺的，而這些感覺延伸的自然就是這些體貼行為累積下來創造的，讓對方能夠感受到你的心很重要！
這些行為不是言語就能創造的，要讓女人動心，就是要像玄彬一樣使出這五大招！
1.默默地為她準備她想要的
劇中女主角想要一些日常用品（沐浴乳洗髮精），即使北韓用肥皂就可以，玄彬仍舊默默的為女主角去張羅這些東西。女主角收到時，腦海中滿滿的都是男主角，但前提是男主角話不多不會多說些什麼，這在追女生時很重要，你多說些什麼多邀功，女生就會察覺你的目的，而默默的準備，這才是女生想要的感覺。
2突然近距離
平常玄彬和女主角講話都是沒什麼回應、話也不多，在緊急時刻才會突然靠近瞬間，讓女主角臉紅心跳！要使出這招當然是雙方已經相處一陣子了，曖昧一陣子，這樣的動作會讓感情瞬間加溫！！
3.安全感
無論走路時，平常言行舉止，你都會幫女生擋住所有危險，劇中玄彬雖然不開心被女主角說是保鑣，但是走路時仍舊為女主角擋去所有的危險，這樣的體貼女人自然會感動！走路走在馬路的外側，為女人擋去任何有危險的可能，隨時出現保護的動作，怕你辛苦，出門總是幫你提重物！
女人要的不是只有嘴上說說，行動上的安全感才是女人想要的！平常能夠幫女人解決事情，在有需要時默默出現，這樣的男人，女人絕對會動心！
4她的一句話，你放在心上
相信大家絕對有印象，劇中玄彬為了女主角特地去買咖啡豆。自己現炒（很費力）在物質缺乏的北韓仍舊想辦法生出來給女主角，在火車上，女主角默默看著別人有被子可以取暖，玄彬二話不說也默默的買來被子給女主角。記住對方說過喜歡的東西，在默默的準備！為了瞭解女主角說的話，還詢問自己的下士，到底對方說了什麼？想要和女主角有更多的共同話題！這份用心，相信很少女人不感動！
5你的脆弱我都知道
不管再怎樣獨立的女生，內心都是渴望被保護的，知道女主角的脆弱以後，玄彬心疼不已，更是為她設想周全，這樣的愛，哪個女人會不感動。有時候，韓劇會打動這麼多女人的心，主因就是因為，女人渴望的細節劇情都有演出來，我們要的從來不是那些花言巧語啊，默默的體貼和關心才是每個女人想要的！！
所謂的體貼，其實就是細心觀察對方沒說出口的需要，主動的向對方做出貼心的行為。追女人絕對不是只有照三餐傳簡訊，「吃飯沒，別太累」，這是好人卡的方式，細心注意對方沒說出口的需求，讓女生有意想不到的驚喜，這樣比較容易打中女人的心！
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原文刊登於2020年2月5日，更新於2022年6月25日