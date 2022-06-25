奇美「中醫辨證加減」　成功救治新冠患者

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奇美醫學中心中醫部部長許堯欽說明，根據奇美醫學中心中西醫會診住院病人的初步統計，新冠肺炎（COVID-19）確診病人因其感染病毒的變異株不同，而有不同的的臨床表現。
以110年的病人群，屬Alpha變異株族群，常見的發病症狀為咳嗽、呼吸喘促、腹脹腹瀉、食欲不振、疲倦與筋骨酸痛，中醫辨證以風寒證、寒濕證為主，約占七成，風熱證則只占三成；111年的病人群，屬Omicron變異株族群者，常見發病症狀為咽痛、發燒、咳嗽、中醫辨證以風熱證為主。
虛寒體質者 「清冠一號」需輔以其他中藥
許堯欽指出，新冠肺炎（COVID-19）病人，當病勢輕而淺，在上呼吸道時，風熱證宜採用辛涼解表的清冠一號或銀翹散，風寒證則改用辛溫解表散寒的葛根湯或荊防敗毒散。但是，若是原本即有虛寒體質，腸胃與心臟功能虛弱的人，染疫後容易打噴嚏流鼻水，手足冰冷合併胸悶後背緊痛，呼吸急促氣喘，則需開立桂枝湯合併少量麻杏石甘湯，以溫開透熱，切勿再執著單獨使用清冠一號，以免造成腹瀉或胸痛加劇，耗傷人體元氣。
而老年病人、癌症病人或原本即有重大疾病者，心肺功能不足，常併見疲倦無力者，則宜配合柴胡桂枝湯調和氣血循環，加生脈散或炙甘草湯以維護心肺功能。
遠離長新冠 宜扶正去邪、妥善調理
部份病人出院後，會遺留咽乾、咽癢、咳嗽、容易疲倦、氣喘、腦霧等症狀。許堯欽表示，依中醫辨證而言，乃病毒入侵與免疫反應傷及人體肺、心、腦等重要臟器所致。治療時，依辯證原則，要兼顧扶正與去邪。
面對以上染疫後遺症，建議還是請合格中醫師針對體質辨證來處方用藥，以期早日康復，遠離「長新冠」的威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54198
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