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北韓新增確診者降至萬例以下　未申請疫苗支援

▲北韓官媒報導，境內疑似感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例單日新增9610多例，首次降至一萬例以下。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓官媒報導，境內疑似感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例單日新增9610多例，首次降至一萬例以下。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-25 15:20:57

（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）北韓官媒報導，境內疑似感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例單日新增9610多例，首次降至一萬例以下。據稱，北韓未提出COVAX疫苗支援要求，因此最新公布分配名單中並無北韓。

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北韓中央通信社（KCNA）引述國家緊急防疫司令部報導，自23日下午6時至24日下午6時為止，全國新增發燒案例共9610多例，痊癒人數共計1萬2050多例。

COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）22日公布的疫苗分配計畫中，並未列入北韓，全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）說明，北韓並未提出支援申請；4月初次證實爆發疫情的北韓政府至今仍未回應聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界衛生組織（WHO）等國際社會提出的防疫支援提案。

據北韓政府發表統計，北韓全國18至24日新增發燒案例皆維持在一萬多例，今天發表數字則是首次降至一萬例以下。新增及累計病歿人數則自16日起就未公布，15日公布的最新數字為累計73人病歿，死亡率0.002%。

北韓自4月底爆發疫情至今，累計470萬6190多例出現疑似染疫的發燒症狀，其中468萬8810例左右據稱已痊癒。但因北韓缺乏檢測試劑等醫療資源，僅能以發燒症狀推測感染人數，實際感染者應較當局公布數字更多。

據北韓官媒公布數字，單日確診人數一度達20多萬例，之後穩定保持下降趨勢，但外界對北韓公布數字存疑，死亡人數與發燒人數規模相比極少也引人疑竇；南韓統一部推測，若依此態勢，北韓政府可能會在月底前宣布疫情危機解除。

關注北韓事務的美國網站「北緯38度」（38 North）指出，全世界COVID-19死亡率為1.18%，南韓則是0.13%，但北韓在18%人口出現發燒症狀的狀況下，死亡率僅0.002%；且確診者一般會在感染的2到3週後死亡，但北韓案例多落在疫情爆發初期，確診者激增的2、3週後每天約只增加一例病歿，都與一般狀況相差甚多。

北韓防疫當局24日也首次公開呼籲民眾注意猴痘，稱猴痘可能經由患者體液及與感染動物接觸傳播，可能出現起疹、發燒、頭痛、肌肉痛等症狀；並表示當局正在規劃預防猴痘移入境內方案。（編輯：高照芬）1110625

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