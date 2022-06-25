大女兒出生時提離婚　賈靜雯：不代表我不再相信愛情

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關於愛情，賈靜雯說...
「每段關係都是一種緣分，不用因為說今天在愛情受到了一些挫折，就不再相信愛情。」
說這句話的賈靜雯，自然是有底氣的。她與前夫孫志浩的婚姻一度鬧得滿城風雨，更為爭奪大女兒梧桐妹的撫養權對簿公堂。但提出離婚10年後，她卻在梧桐妹的畢業典禮上與前夫合影，過往恩怨化為雲煙。
她曾經不相信愛情，卻在遇到現任老公修杰楷後，才體認到幸福不是不來，只是「慢點來」罷了，賈靜雯說：「我從來不認為誰不值得擁有愛情，每個人都值得，只是也許是時機還不對，不用太急，先把自己準備好，在遇到對的人前一定要先好好愛自己、充實自己。」
關於婚姻，賈靜雯說...
「我們也會有意見不同的時候啊！我很不喜歡吵架，但你知道女生總是希望男生可以先低頭，有時候一個擁抱，就能化解。」
外人看「賈修夫妻」幕前幕後總是曬恩愛，出席記者會也經常將對方掛在嘴上，但賈靜雯透露，即便再怎麼相愛的夫妻，還是會有鬧矛盾的時候。但她與修杰楷堅持不吵隔夜架，每當不開心時，都要記得對方好的部分，並在最後好好擁抱彼此。
關於事業，賈靜雯說...
「這個世界的負面能量太多了，特別是我們深處影視圈，很多時候別人的流言蜚語我們都沒辦法去管，因為嘴巴就是長在別人身上。」
娛樂圈八卦總是不間斷，之前梧桐妹開微博被網友罵翻，賈靜雯接受訪問時表示：「這樣也好，讓她（梧桐妹）上了一課。」她覺得世界再怎麼負能量，也不能影響自己的心情，畢竟生活是自己在過，如果被他人的壞情緒干擾而心情不好，不是得不償失嗎？