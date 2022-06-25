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大女兒出生時提離婚　賈靜雯：不代表我不再相信愛情

▲賈靜雯自認跟大S一樣勇敢追愛。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲賈靜雯自認跟大S一樣勇敢追愛。（圖／記者王嘉鴻攝）

文／姊妹淘

2022-06-25 16:20:35

近年因陸綜《媽媽是超人》以及台劇《我們與惡的距離》爆紅，再以電影《瀑布》奪下金馬影后，賈靜雯再度攀上事業高峰。我們看著她努力耕耘事業之餘，一邊專注於三個女兒的教育，一邊還要忙裡偷閒與丈夫修杰楷約會，完美呈現普遍職場女性「蠟燭三頭燒」的局面。

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▲本屆金馬獎的「最佳女主角」由賈靜雯獲得。（圖／台視提供）
▲賈靜雯以電影《瀑布》奪下金馬影后。（圖／台視提供）
接受過許多女性雜誌專訪，面對萬年不變的婚姻、愛情、事業平衡問題，賈靜雯也拋出了不少名言金句，以下就來帶著大家逐一品味她說過的話，偶爾拿出來警惕勉勵自己。

關於愛情，賈靜雯說...

「每段關係都是一種緣分，不用因為說今天在愛情受到了一些挫折，就不再相信愛情。」

說這句話的賈靜雯，自然是有底氣的。她與前夫孫志浩的婚姻一度鬧得滿城風雨，更為爭奪大女兒梧桐妹的撫養權對簿公堂。但提出離婚10年後，她卻在梧桐妹的畢業典禮上與前夫合影，過往恩怨化為雲煙。

▲當年因為孫志浩外遇，賈靜雯選擇在大女兒梧桐妹出生時提出離婚。（圖／賈靜雯臉書）
▲當年因為孫志浩外遇，賈靜雯選擇在大女兒梧桐妹出生時提出離婚，兩人10年後在女兒的畢業典禮上和解。（圖／賈靜雯臉書）
她曾經不相信愛情，卻在遇到現任老公修杰楷後，才體認到幸福不是不來，只是「慢點來」罷了，賈靜雯說：「我從來不認為誰不值得擁有愛情，每個人都值得，只是也許是時機還不對，不用太急，先把自己準備好，在遇到對的人前一定要先好好愛自己、充實自己。」

關於婚姻，賈靜雯說...

「我們也會有意見不同的時候啊！我很不喜歡吵架，但你知道女生總是希望男生可以先低頭，有時候一個擁抱，就能化解。」

外人看「賈修夫妻」幕前幕後總是曬恩愛，出席記者會也經常將對方掛在嘴上，但賈靜雯透露，即便再怎麼相愛的夫妻，還是會有鬧矛盾的時候。但她與修杰楷堅持不吵隔夜架，每當不開心時，都要記得對方好的部分，並在最後好好擁抱彼此。

▲賈靜雯（右）慶祝47歲生日，甜蜜依偎修杰楷的身邊。（圖／賈靜雯IG）
▲賈靜雯甜蜜依偎修杰楷。（圖／賈靜雯IG）
關於事業，賈靜雯說...

「這個世界的負面能量太多了，特別是我們深處影視圈，很多時候別人的流言蜚語我們都沒辦法去管，因為嘴巴就是長在別人身上。」

▲賈靜雯受訪當天一大早就被女兒咘咘吵醒，但精神仍看起來相當好。（圖／翻攝賈靜雯臉書）
▲賈靜雯覺得世界再怎麼負能量，也不能影響自己的心情。（圖／賈靜雯臉書）
娛樂圈八卦總是不間斷，之前梧桐妹開微博被網友罵翻，賈靜雯接受訪問時表示：「這樣也好，讓她（梧桐妹）上了一課。」她覺得世界再怎麼負能量，也不能影響自己的心情，畢竟生活是自己在過，如果被他人的壞情緒干擾而心情不好，不是得不償失嗎？

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