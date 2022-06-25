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日韓等鄰國紛紛向美靠攏　外媒：北約直逼中國家門口

▲北約峰會月底將在西班牙馬德里舉行，日本、韓國、紐西蘭和澳洲的領導人都將出席。（圖／美聯社／達志影像）
▲北約峰會月底將在西班牙馬德里舉行，日本、韓國、紐西蘭和澳洲的領導人都將出席。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-25 15:00:222022-06-25 15:01:51

日本首相岸田文雄即將啟程前往德國，出席七大工業國集團（G7）峰會，之後再轉往西班牙，以「首位與會」的日本首相身分，參與北大西洋公約組織（NATO）峰會。有外媒分析，在俄羅斯入侵烏克蘭後，北約加大了與日本、韓國、紐西蘭和澳洲的聯繫，雖然它們並非北約組織成員，但外媒聲稱，這意味著以美國為首的北約勢力已直逼中國門口。

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根據《美國之音》報導，應北約邀請，日本、韓國、紐西蘭和澳洲4國領導人，都將出席月底在西班牙馬德里舉行的北約峰會。與此同時，日本將大幅度擴充軍備，韓國新政府也積極推動部署薩德反導彈系統，美日印澳四方對話機制也得到進一步加強，美英澳的三邊夥伴關係也在不斷加深，中國環顧四周，發現自己幾乎是形單影隻。

分析認為，亞太國家提升自身的軍力、加強與域內外國家的安全防務合作，與中國對區域國家咄咄逼人的態勢密切相關；特別是俄羅斯入侵烏克蘭之後，亞太國家更是擔心北京會效仿俄羅斯對台灣動武。

日本首相岸田文雄15日在宣布將出席北約峰會時強調，世界任何地方都不能容許武力片面改變現狀，擔心今日的烏克蘭就是明日的東亞，歐洲與印太地區的安全保障密不可分。而日本前首相安倍晉三那句「台灣有事就是日本有事」也越來越被日本人接受。

美國華盛頓智庫「國防重點」（Defense Priorities）的亞洲項目主任金萊爾（Lyle Goldstein）認為，與日韓同北約加強關係相比，日本提升自衛能力可能更有威懾力，也更令中國擔憂，因為日本是亞太地區真正能夠改變區域力量平衡的國家，日本也正在亞太安全事務方面扮演越來越重要的角色。

美國傳統基金會亞洲中心高級研究員成斌（Dean Cheng）也指出，中國經常指責美國搞小圈子，卻很少反躬自省，許多時候是北京在要求亞太國家做選擇，面對北京將南海軍事化、侵入它國防空識別區、掠奪性的經濟手法，才讓鄰近國家產生對抗心理，而美國和其他民主國家之所以站出來抵制，是因為它們意識到民主和其他原則受到了來自中國的威脅。

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