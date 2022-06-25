日韓等鄰國紛紛向美靠攏　外媒：北約直逼中國家門口

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分析認為，亞太國家提升自身的軍力、加強與域內外國家的安全防務合作，與中國對區域國家咄咄逼人的態勢密切相關；特別是俄羅斯入侵烏克蘭之後，亞太國家更是擔心北京會效仿俄羅斯對台灣動武。
日本首相岸田文雄15日在宣布將出席北約峰會時強調，世界任何地方都不能容許武力片面改變現狀，擔心今日的烏克蘭就是明日的東亞，歐洲與印太地區的安全保障密不可分。而日本前首相安倍晉三那句「台灣有事就是日本有事」也越來越被日本人接受。
美國華盛頓智庫「國防重點」（Defense Priorities）的亞洲項目主任金萊爾（Lyle Goldstein）認為，與日韓同北約加強關係相比，日本提升自衛能力可能更有威懾力，也更令中國擔憂，因為日本是亞太地區真正能夠改變區域力量平衡的國家，日本也正在亞太安全事務方面扮演越來越重要的角色。
美國傳統基金會亞洲中心高級研究員成斌（Dean Cheng）也指出，中國經常指責美國搞小圈子，卻很少反躬自省，許多時候是北京在要求亞太國家做選擇，面對北京將南海軍事化、侵入它國防空識別區、掠奪性的經濟手法，才讓鄰近國家產生對抗心理，而美國和其他民主國家之所以站出來抵制，是因為它們意識到民主和其他原則受到了來自中國的威脅。