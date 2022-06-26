《貓王》選角祕辛！奧斯汀巴特勒「穿浴袍飆歌」擊敗天團

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這段旅程無疑是艱辛的，奧斯汀巴特勒投入3年，看遍貓王主演的31部好萊塢電影、所有舞台表演，每天聽貓王的聲音入睡，在片場他重現貓王扭臀搖腿的歌唱方式，每個手腕輕彈、每次雙腳抖動，像是狂野性感的貓王再世，耗盡精力的演出使得肌肉抽搐疲勞，殺青後他的身體就垮了，住進醫院躺1個禮拜。奧斯汀巴特勒幾乎斷絕社交生活3年，不見家人和朋友，在巨大的壓力下，每天睡到3點就自動醒來，而模仿貓王南方口音2年之久，徹底改變他的說話方式，如今充滿磁性的低沉嗓音，和以前截然不同。
奧斯汀巴特勒12歲擁有人生第一把吉他，1天練上8個小時，彈到手指流血，音樂與他的生活不可分割，許多人好奇他在電影裡有沒有真唱，絕對有，電影前期的歌曲，像是《That’s All Right》、《Trouble》，百分之百來自奧斯汀巴特勒的歌聲，而電影後期的《Blue Suede Shoes》、《Hound Dog》等名曲，是將他的歌聲和貓王的磁帶混音而成，除了展現迷人歌喉，愛琴成癡的奧斯汀巴特勒，還收藏了貓王1968年的吉他。
在電影裡奧斯汀巴特勒從身形削瘦的青春小夥子，演到貓王中年發福油膩，淪為受困賭城的金絲雀，本來他會按照拍攝進度一步步增肥，但是新冠肺炎疫情打亂電影拍攝行程，他必須穿梭在貓王不同的人生階段演出，片中華麗的戲服高達90套，從50年代的蕾絲襯衫、寬長褲，到60年代的黑皮衣、70年代的連身服裝，奧斯汀巴特勒表示自己從來沒有穿過這麼多蕾絲襯衫，他最喜歡的服裝是1968年回歸演唱會上穿的皮衣，「很有力量，穿著它的感覺真的非常棒。」
奧斯汀巴特勒從影集《凱莉日記》成名，背負金髮帥哥的花瓶形象多年，如今靠《貓王艾維斯》一片在好萊塢冉冉升起，下一步將參與票房大作《沙丘2》演出，他的感情生活也受到矚目，曾和《歌舞青春》凡妮莎哈金斯有一段9年戀情，奧斯汀巴特勒分手後，短暫交往強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普，現任女友同為星二代，是超模辛蒂克勞馥的女兒凱亞葛柏。