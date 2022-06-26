COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《貓王》選角祕辛！奧斯汀巴特勒「穿浴袍飆歌」擊敗天團

▲奧斯汀巴特勒試鏡《貓王艾維斯》脫穎而出。（圖／華納兄弟）
▲奧斯汀巴特勒試鏡《貓王艾維斯》脫穎而出。（圖／華納兄弟）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-26 11:30:002022-06-26 11:36:45

電影《貓王艾維斯》講述樂壇巨星「貓王」艾維斯普里斯萊的傳奇一生，30歲奧斯汀巴特勒（Austin Butler）打敗知名度高的勁敵，包括《捍衛戰士：獨行俠》的「公雞」麥爾斯泰勒、英國天團「1世代」出身的哈利斯泰爾斯、安索艾格特、亞倫強森，以1段穿浴袍唱歌的影片擄獲導演巴茲魯曼，飾演貓王經紀人的湯姆漢克，看了4次奧斯汀巴特勒的試鏡影片，得出一個結論：「無庸置疑，我不需要再看別人的帶子了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲奧斯汀巴特勒花3年看遍所有「貓王」的影片。（圖／華納兄弟）
▲奧斯汀巴特勒模仿貓王口音2年徹底改變聲線。（圖／華納兄弟）
奧斯汀巴特勒大量研究貓王，發現兩人有個共通點，他們一樣在23歲這年遭逢母親離世，有一天奧斯汀巴特勒做了惡夢，夢裡還活著的媽媽死去了，他醒來滿臉淚水，連浴袍都來不及換，一邊彈著鋼琴一邊唱《Unchained Melody》，把歌聲獻給天上的媽媽，這段影片打動了巴茲魯曼，他對奧斯汀巴特勒展開長達5個月的試鏡考驗，終於打電話說：「我想當第一個通知你的人，你準備好起飛了嗎，普里斯萊先生？」

▲奧斯汀巴特勒在《貓王艾維斯》詮釋「貓王」。（圖／華納兄弟）
▲奧斯汀巴特勒不見家人與貓王共存3年。（圖／華納兄弟）
這段旅程無疑是艱辛的，奧斯汀巴特勒投入3年，看遍貓王主演的31部好萊塢電影、所有舞台表演，每天聽貓王的聲音入睡，在片場他重現貓王扭臀搖腿的歌唱方式，每個手腕輕彈、每次雙腳抖動，像是狂野性感的貓王再世，耗盡精力的演出使得肌肉抽搐疲勞，殺青後他的身體就垮了，住進醫院躺1個禮拜。奧斯汀巴特勒幾乎斷絕社交生活3年，不見家人和朋友，在巨大的壓力下，每天睡到3點就自動醒來，而模仿貓王南方口音2年之久，徹底改變他的說話方式，如今充滿磁性的低沉嗓音，和以前截然不同。

▲奧斯汀巴特勒真實在《貓王艾維斯》演唱。（圖／華納兄弟）
▲奧斯汀巴特勒真實在《貓王艾維斯》演唱。（圖／華納兄弟）
奧斯汀巴特勒12歲擁有人生第一把吉他，1天練上8個小時，彈到手指流血，音樂與他的生活不可分割，許多人好奇他在電影裡有沒有真唱，絕對有，電影前期的歌曲，像是《That’s All Right》、《Trouble》，百分之百來自奧斯汀巴特勒的歌聲，而電影後期的《Blue Suede Shoes》、《Hound Dog》等名曲，是將他的歌聲和貓王的磁帶混音而成，除了展現迷人歌喉，愛琴成癡的奧斯汀巴特勒，還收藏了貓王1968年的吉他。

▲奧斯汀巴特勒演「貓王」的華麗服裝多達90套。（圖／華納兄弟）
▲奧斯汀巴特勒穿上連身服裝像是「貓王」再世。（圖／華納兄弟）
在電影裡奧斯汀巴特勒從身形削瘦的青春小夥子，演到貓王中年發福油膩，淪為受困賭城的金絲雀，本來他會按照拍攝進度一步步增肥，但是新冠肺炎疫情打亂電影拍攝行程，他必須穿梭在貓王不同的人生階段演出，片中華麗的戲服高達90套，從50年代的蕾絲襯衫、寬長褲，到60年代的黑皮衣、70年代的連身服裝，奧斯汀巴特勒表示自己從來沒有穿過這麼多蕾絲襯衫，他最喜歡的服裝是1968年回歸演唱會上穿的皮衣，「很有力量，穿著它的感覺真的非常棒。」

▲奧斯汀巴特勒演「貓王」的華麗服裝多達90套。（圖／華納兄弟）
▲奧斯汀巴特勒演「貓王」的華麗服裝多達90套。（圖／華納兄弟）
奧斯汀巴特勒從影集《凱莉日記》成名，背負金髮帥哥的花瓶形象多年，如今靠《貓王艾維斯》一片在好萊塢冉冉升起，下一步將參與票房大作《沙丘2》演出，他的感情生活也受到矚目，曾和《歌舞青春》凡妮莎哈金斯有一段9年戀情，奧斯汀巴特勒分手後，短暫交往強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普，現任女友同為星二代，是超模辛蒂克勞馥的女兒凱亞葛柏。
 

《貓王艾維斯》登銀幕　30歲好萊塢男神「還魂」傳奇歌手

24歲女神曾窮到住凶宅!爆紅年收破千萬　買3層豪宅送老母

「大鼻頭女神」與姐妹們全脫了！半裸雪白標誌排排站

電競女神小背心撐不住了！「超兇亮點」吸1.7萬人朝聖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀