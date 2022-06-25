石斑魚輸中國借牌亂象！陳吉仲：源自兩岸農產貿易陋習
中國自13日起全面暫停輸入台灣石斑魚，並指在台灣石斑魚中驗出禁藥，經漁業署調查確認2艘活魚搬運船申報不實，對於石斑活魚過去輸中的申報亂象，農委會主委陳吉仲今（25）表示，兩岸農產貿易陋習，才導致借牌亂象，並強調，借牌跟產品是否安全是兩回事，相關養殖場經檢驗後藥物都是0檢出。
中國以檢出禁藥為由，13日起全面暫停台灣石斑魚外銷中國，直指在台灣石斑驗出禁藥結晶紫，漁業署昨（24）日調查後確認，有2艘運搬船申報不實，將各處新台幣15萬元罰鍰，並移請檢調單位偵辦。
針對借牌亂象，陳吉仲今出席全國漁會舉辦的石斑魚促銷活動「寶島鱻魚、鮮美一夏記者會」中回應，安全檢測與借牌與否不能混為一談，台灣石斑魚無論內外銷，其安全合格是必要要求，過去雙方簽署ECFA後，中國只允許台灣特定養殖戶的石斑可到對岸，因兩岸農產貿易有陋規，才導致借牌亂象。
陳吉仲指出，漁業署和地方政府檢驗供貨的11家養殖場，魚體、池體、土水都是0檢出，2艘活魚運搬船經檢驗後也同樣藥物0檢出，台灣石斑魚再5月12日運抵中國，過了快1個月，中國在6月10日說石斑魚有禁藥，當時只以信件通知，也都沒有提供任何科學證據跟報告，便片面暫停石斑魚輸入，他再度向中國喊話，希望可以回歸農產動植物防檢疫的規定，也指出台灣已將11家養殖場的報告都傳給中國，呼籲中國給予具體回應。