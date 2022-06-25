高雄市新增5,556例　全國首例猴痘確診高雄匡列醫護3人

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘炤穎也分析確診者年齡層指出，盛行率最高的年齡層為0-4歲18.99%，65歲以上高齡族群盛行率10.97%，建議符合接種資格者趕快安排疫苗接種。民眾可透過市府平台預約基層診所AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗，也可預約社區接種站，就近前往接種。
潘炤穎也呼籲，出現上呼吸道症狀的民眾，請速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢，高雄市醫療防疫資源充足，請市民朋友放心配合市府防疫政策，另為確保醫院及住宿式長照機構安全，高雄市維持暫停探病及探視，並視疫情趨勢進行滾動式調整。
此外、針對臺南市昨（6/24）出現全國首例「猴痘」確定病例，個案為25歲男性，自德國入境後居家檢疫期間6月22日因症至高雄某醫院就醫、採檢而確診。經疫調個案就醫時於戶外診療站3名醫護皆身著完整防護裝備，評估應無傳染風險，目前持續健康追蹤無異常，衛生局強調，猴痘傳播對象具侷限性，直接接觸、食用感染動物，或與確診個案親密接觸、不安全性行為、照顧確診者的醫護與同住家人風險最高，民眾只要落實平日防疫作為，無須過度擔憂。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。