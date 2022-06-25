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高雄市新增5,556例　全國首例猴痘確診高雄匡列醫護3人

▲高雄市今天新增5,556例確診，衛生局簡任技正潘炤穎他也提醒週末假期期間，請市民朋友外出請務必佩戴口罩，注意社交距離，重視個人衛生，以降低感染風險。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天新增5,556例確診，衛生局簡任技正潘炤穎他也提醒週末假期期間，請市民朋友外出請務必佩戴口罩，注意社交距離，重視個人衛生，以降低感染風險。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-25 17:35:06

高雄市今(25)日新增5,556例確診，盛行率達14.58%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。衛生局簡任技正潘炤穎他也提醒週末假期期間，請市民朋友外出請務必佩戴口罩，注意社交距離，重視個人衛生，以降低感染風險。同時，針對全國首例台南猴痘確診案高雄就醫採檢，目前僅匡列醫護3人評估低風險。

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▲6月25日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲6月25日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲依據各縣市七日移動平均圖，高雄近期整體疫情趨勢持續穩定緩降。（圖／高市府提供）
▲依據各縣市七日移動平均圖，高雄近期整體疫情趨勢持續穩定緩降。（圖／高市府提供）
根據衛生的統計，截至目前為止，高雄市COVID-19確診個案97.4％為輕症或無症狀而進行居家照護，具風險感染者佔2.6％住院治療或收住中央集檢所、加強型防疫旅館，目前高雄市負壓隔離及專責病房總計2,301床，空床率57.1%；加強型防疫旅館總計484床，空床率84.7%。

▲6月25日高市確診個案盛行率。（圖／高市府提供）
▲6月25日高市確診個案盛行率。（圖／高市府提供）
潘炤穎也分析確診者年齡層指出，盛行率最高的年齡層為0-4歲18.99%，65歲以上高齡族群盛行率10.97%，建議符合接種資格者趕快安排疫苗接種。民眾可透過市府平台預約基層診所AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗，也可預約社區接種站，就近前往接種。

▲高雄市醫療防疫能量統計表。（圖／高市府提供）
▲高雄市醫療防疫能量統計表。（圖／高市府提供）
潘炤穎也呼籲，出現上呼吸道症狀的民眾，請速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢，高雄市醫療防疫資源充足，請市民朋友放心配合市府防疫政策，另為確保醫院及住宿式長照機構安全，高雄市維持暫停探病及探視，並視疫情趨勢進行滾動式調整。

▲猴痘公告為第二類法定傳染病，疑似個案須於24小時內通報。（圖／高市府提供）
▲猴痘公告為第二類法定傳染病，疑似個案須於24小時內通報。（圖／高市府提供）
此外、針對臺南市昨（6/24）出現全國首例「猴痘」確定病例，個案為25歲男性，自德國入境後居家檢疫期間6月22日因症至高雄某醫院就醫、採檢而確診。經疫調個案就醫時於戶外診療站3名醫護皆身著完整防護裝備，評估應無傳染風險，目前持續健康追蹤無異常，衛生局強調，猴痘傳播對象具侷限性，直接接觸、食用感染動物，或與確診個案親密接觸、不安全性行為、照顧確診者的醫護與同住家人風險最高，民眾只要落實平日防疫作為，無須過度擔憂。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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