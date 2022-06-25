長新冠「腦霧」纏身？中醫這款「聰明湯」遠離後遺症

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「腦霧」常見8種症狀
台北市中醫師公會名譽理事長、中醫診所院長陳潮宗指出，腦霧即是認知能力出現問題，是一種偶發性的認知功能障礙，常見症狀包括︰
- 健忘
- 思考能力變慢
- 注意力不集中
- 精神不振
- 想法模糊
- 感覺不確定
- 失語
- 失眠
究竟「腦霧後遺症」該怎麼解？陳潮宗表示，在中醫治療上，可透過針灸及內服中藥，有助改善腦霧症狀。針灸方面，位於頭部的百會、四神聰、印堂，神庭等穴位，原本就是用來治療腦退化、腦部疾病的要穴，有醒腦開竅、升揚清氣、促進腦髓氣血運行的確切療效，對任何原因引起的腦霧，都有良好效果。
內服中藥方面，根據研究及臨床經驗顯示，可用熟地黃、白芍、麥門冬、知母、五味子、龍骨、牡蠣、黨參、石菖蒲、遠志等中藥調配而成的「益氣聰明湯」來改善腦霧。
藥方中的熟地、白芍、麥門冬、黨蔘可補氣益血、潤燥滋陰，幫助腦神經、腦微血管修復；五味子、牡蠣、桔梗、知母可清熱涼血、滋陰除煩；龍骨、遠志、石菖蒲可幫助腦霧患者開竅醒神、安神益智。此藥方對於改善記憶力減退具有相當功效，能協助恢復個體原有認知功能。
陳潮宗也分享他印象最深刻的一名腦霧患者個案，一位知名音樂家，因為年紀漸長記憶力減退，演奏時無法清楚記憶樂譜，服用「益氣聰明湯」2周後，效果非常明顯；除此之外，也嘗試將此方用在憂鬱症患者身上，亦獲得良好的調理療效。
除了針灸、內服中藥並用外，陳潮宗也建議「腦霧」後遺症患者，平時應多鍛練身體，增加腦部的血流量，促進大腦的自我修復能力；並重視心理紓壓，讓生活壓力與情緒適當發洩，來維持身心靈均衡與健康。在日常中，飲食不當、精神壓力、睡眠不足都是造成腦部功能失調的重要因素，因此必須避免；以利能盡速脫離腦霧後遺症所帶來的困擾，恢復身體與認知能力的正常功能。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：新冠後遺症易「腦霧」纏上身！中醫教喝「聰明湯」改善健忘、失眠
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54184
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