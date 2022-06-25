特企／遠百攜手臺南 「2022國際芒果節」前進新北
炎炎夏日，能吃到又香又甜的芒果是多麼幸福的事。遠東百貨與臺南市政府攜手合作，第十屆臺南國際芒果節記者會暨展售會前進新北，今（25）日上午11點30分至下午4點30分在板橋大遠百1樓新站路廣場熱烈開展，來自全國最大芒果產區的「臺南芒果」品質極優，千萬不要錯過。
臺南市黃偉哲市長今年首度帶著芒果來到板橋大遠百，芒果販售商包含產區農會、青農、更有經過審核取得「南得極品」標章的廠商等，現場提供眾多優質農特產品，讓民眾吃得安心、買得開心！同場還有遠東集團徐旭東董事長、遠東百貨徐雪芳總經理加入，要讓臺南頂級芒果的聲勢更加浩大。
此次展售會場還有頂級芒果競標活動，和跟來自臺南、也是臺灣第一位在美國大聯盟擊出全壘打，第一位入選美國大聯盟明星賽的臺灣職棒選手郭泓志一起拍賣來自南化萬中選一的頂級芒果。競標的芒果是種植在南化區的頂級愛文，還有以愛文及金煌兩個品種的培育而成的玉文芒果，每顆重達800~900克重，將成為本次活動的焦點，得標金額將用於培育果農使用。
臺南市長黃偉哲表示，今年受到受氣候異常影響，芒果產量僅及往年三至四成，
雖然今年芒果產量大減，仍應未雨綢繆，把芒果的通路打得更開。很高興此次攜手遠百把芒果帶進新北，行銷臺南農特產品。也邀請全國民眾把握活動期間，安排一趟夏日限定的臺南芒果輕旅行，一起來採芒果、玩 DIY、吃美食！
遠東百貨挺台灣農業的初心始終沒有改變，從產地新鮮直送到百貨的消費者餐桌，在地化的關懷步步落實。此次再度與臺南市政府合作，遠東百貨也將以通路的力量，盡全力協助行銷最棒的臺南農產品。