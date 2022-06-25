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林襄太夯舊照狂起底！新片突回網友3字　粉絲愣：承認了

▲中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄因為長相甜美加上擁有好身材，擄獲許多粉絲的心。（圖／林襄臉書）
▲中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄因為長相甜美加上擁有好身材，擄獲許多粉絲的心。（圖／林襄臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 16:41:12

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄因為長相甜美加上擁有好身材，擄獲許多粉絲的心，才剛進球團一年，人氣竄升非常快。不過，人紅是非多，常常都會有網友將林襄過去的照片挖出比較，認為她整形整很大，還直呼她是「醫美奇蹟」，但這些林襄也都不會與網友計較，但也鮮少談及自己整形的事情，不過，近日就有網友發現林襄回應網友的話中，似乎洩出一些端倪，引起話題。

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林襄過去不論在PTT還是Dcard論壇上，總是會被冠上「女大十八變」、「醫美奇蹟」、「這是林襄？」等標題被撰寫文章，例如七年前拍攝新年快樂的影片，當時的她對比現在的模樣，過往眼睛較為無神，鼻子的部分也沒有現在來的立體，與現在的精緻臉蛋稍有差距，唯獨酒窩並沒有改變，讓網友質疑有「進廠維修」，因此常常被拿出來討論。

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▲林襄過去的各種影片、照片總是時常會被網友拿出來調侃，稱為是「醫美奇蹟」。（圖/Uniform Map YT）
而近日，林襄在個人Tik Tok貼出一段動動影片，只有簡單的附上一朵白雲以及藍色愛心的文字，用甜美可愛的模樣，間單紀錄自己的生活，不料又有網友留言「醫美奇蹟」，暗諷她整形的事情，沒想到林襄本人卻回應「醫起來！」讓不少網友相當驚訝，有人截圖轉傳至社群平台直言「這是算承認了吧！現在超美就好！加油林襄！」、「好像已經看開欸！覺得沒不好啊，現在這樣確實超美」、「林襄說『醫起來』欸....這好耐人尋味的回應」。

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▲林襄回應網友酸言酸語，直接喊「醫起來」，似乎是直球對決，讓不少網友大吃一驚。（圖/林襄Tik Tok）
而事實上，不僅整形議題，對於自身拍攝寫真或者是大方展現身材的相關照片發布，經常被網友議論認為「自己說不想靠身材賺錢，又拍寫真集狠打臉」，林襄也曾經在IG回應過「一直很想針對這部分跟大家做回應，其實我從來沒說過這句話，也沒說過「不想靠身材當花瓶」，我想傳達的是，謝謝你們因為身材注意到我，想讓大家更認識除了身材以外的地方，在舞蹈方面一直有增進自己，也希望日後在其他作品上與大家相見」。（編輯：張嘉哲）

▲▼林襄加入樂天女孩1年多，人氣持續攀升。（圖／林襄臉書、IG）
▲林襄加入樂天女孩1年多，人氣持續攀升，一直以來都追求更進步的自己，希望觀眾能注意到的不只有她的身材。（圖／林襄IG）

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