連鎖茶飲吸客出招　「反骨女神」一日店長初體驗

知名網紅團體「反骨男孩」成員艾瑞絲，外型火辣又兼具天使臉孔，出道之後圈粉無數。今(25)日下午應邀南下高雄，為連鎖茶飲「湯尼紅茶」旗艦店開幕活動造勢，現場製作手搖飲料擔任一日店長，獻出生涯初體驗。
連鎖茶飲「湯尼紅茶」旗艦店開幕活動，有「反骨女神」稱號的艾瑞絲首度以短髮新造型公開亮相，並擔任一日店長，活動還有在地的立志中學、海青工商同學們共襄盛舉，帶來活力十足的熱舞表演炒熱氣氛。
高人氣的艾瑞絲出身「無名愛正妹校園美女」，曾是實況電玩直播主及「電玩宅速配」節目主持人之一，也拍過微電影、主唱手遊MV主題曲，這次南下擔任一日店長，是生涯初體驗，她說：「感覺既新鮮又好玩。」
艾瑞絲說自己喜歡飲料，一天總要喝上好幾杯，沒事在家裡也會自己隨意亂調，但和專業的實在不能比，這家新開的茶飲連鎖，招牌「湯尼紅茶」香氣十足，尾韻不澀又很清爽，另一招牌「布蕾奶蓋」真的喝得到布蕾的味道，濃郁卻不死甜，還有滿滿水蜜桃香氣的胭脂多多，都會讓人一喝就上癮。
艾瑞絲說，今天當了一日店長，才知道原來很不容易也很辛苦，不過自己也很渴望擁有自己的店，她跟老闆開玩笑說，希望「湯尼紅茶」可以早點開到台北，聘請她當貨真價實的店長。