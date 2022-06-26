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蒲亭：數月內運交可搭載核彈頭飛彈予白俄羅斯

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）25日接見白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）時表示，俄羅斯將會在未來幾個月內運交可搭載核彈頭飛彈予白俄羅斯。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）25日接見白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）時表示，俄羅斯將會在未來幾個月內運交可搭載核彈頭飛彈予白俄羅斯。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-06-26 08:00:02

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）25日接見白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）時表示，俄羅斯將會在未來幾個月內運交可搭載核彈頭飛彈予白俄羅斯。

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蒲亭在聖彼得堡（Saint Petersburg）會晤魯卡申柯伊始時表示：「在未來幾個月內，我們將會運交伊斯坎德-M（Iskander-M）戰術飛彈系統予白俄羅斯，此飛彈系統能用於彈道或巡弋飛彈，搭載傳統抑或核子彈頭。」

蒲亭也提議升級白俄羅斯戰機，讓它們能攜載核武。俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，導致俄羅斯和白俄羅斯與西方國家間的緊張情勢不斷升高。

魯卡申柯要求「改造」白俄羅斯戰機後，蒲亭表示，「許多蘇愷-25（Su-25）戰機正在白俄羅斯軍中服役，它們能以適當方式升級。此現代化應當在俄羅斯境內飛機廠執行，且應據此配合展開人員訓練。」

蒲亭又說：「我們將會針對如何實現此目標達成協議。」

自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，蒲亭曾多次提及核武，西方陣營認為這是在警告它們勿介入衝突。

魯卡申柯上個月表示，白俄已向俄羅斯採購可搭載核彈頭的伊斯坎德飛彈以及S-400防空飛彈系統。（譯者：劉學源）1110626

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