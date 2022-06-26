阿Sa變渣男磁鐵！阿嬌陪抓包劈腿現場 網猜「大咖歌王」
香港女團Twins成團20年，成員阿嬌、阿Sa歷經感情風波不離不棄，最近一起登上陸綜《乘風破浪》比賽，表現獲得觀眾肯定。阿Sa也在戀愛實境類節目爆料，曾遇到有一任男友劈腿，自己被蒙在鼓裡，還是阿嬌直擊後告訴她，陪她一起揭發男友劈腿現場，網友狂猜渣男身分，疑似香港樂壇的大咖歌王。
阿Sa錄製《遲到的戀人》節目，回憶這段往事，表示當時剛入行交了男朋友，卻一直聯絡不上對方，晚上遇到阿嬌，對方欲言又止，竟直接拉著她去餐廳，抓包她男友和別人約會，她頭也不回就走了，後來選擇分手斬斷情絲。同為嘉賓的女星柳岩直呼：「我覺得阿嬌很猛。」
節目播出後，網友瘋猜這位緋聞男主角就是鄭中基。因為阿Sa自從2004年祕戀歌手鄭中基，2010年被踢爆後，證實結婚同時也吐露離婚事實，當時就傳言男方帶年輕女子回到住處，因而傳出離婚理由並不單純，不過如今目前50歲的鄭中基已經結婚育有1兒1女，家庭非常幸福，阿Sa則跟富商男友石恆聰熱戀中。
不過，阿Sa感情亂流不只一樁，她之前和某男友交往，對方明確表示沒交女友，發簡訊與視訊也是秒回，打電話都很正常，貌似身邊沒有其他女性，直到對方宣布結婚她才驚覺被騙，「現在想起來就像詐騙案一樣！」