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阿Sa變渣男磁鐵！阿嬌陪抓包劈腿現場　網猜「大咖歌王」

▲阿Sa自曝當年入行交男友，是阿嬌帶她直擊男友劈腿。（圖／翻攝微博）
▲阿Sa自曝當年入行交男友，是阿嬌帶她直擊男友劈腿。（圖／翻攝微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-26 08:25:502022-06-26 08:27:59

香港女團Twins成團20年，成員阿嬌、阿Sa歷經感情風波不離不棄，最近一起登上陸綜《乘風破浪》比賽，表現獲得觀眾肯定。阿Sa也在戀愛實境類節目爆料，曾遇到有一任男友劈腿，自己被蒙在鼓裡，還是阿嬌直擊後告訴她，陪她一起揭發男友劈腿現場，網友狂猜渣男身分，疑似香港樂壇的大咖歌王。

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▲阿嬌（左）和阿Sa閨密感情好，遭遇多重難關絕不單飛。（圖／阿嬌微博）
▲阿嬌（左）和阿Sa閨密感情好，遭遇多重難關絕不單飛。（圖／阿嬌微博）
阿Sa錄製《遲到的戀人》節目，回憶這段往事，表示當時剛入行交了男朋友，卻一直聯絡不上對方，晚上遇到阿嬌，對方欲言又止，竟直接拉著她去餐廳，抓包她男友和別人約會，她頭也不回就走了，後來選擇分手斬斷情絲。同為嘉賓的女星柳岩直呼：「我覺得阿嬌很猛。」

節目播出後，網友瘋猜這位緋聞男主角就是鄭中基。因為阿Sa自從2004年祕戀歌手鄭中基，2010年被踢爆後，證實結婚同時也吐露離婚事實，當時就傳言男方帶年輕女子回到住處，因而傳出離婚理由並不單純，不過如今目前50歲的鄭中基已經結婚育有1兒1女，家庭非常幸福，阿Sa則跟富商男友石恆聰熱戀中。

▲阿Sa被趙櫻子認成阿嬌。（圖／翻攝《乘風破浪》微博）
▲阿Sa曾與鄭中基有過一段婚姻。（圖／翻攝《乘風破浪》微博）
不過，阿Sa感情亂流不只一樁，她之前和某男友交往，對方明確表示沒交女友，發簡訊與視訊也是秒回，打電話都很正常，貌似身邊沒有其他女性，直到對方宣布結婚她才驚覺被騙，「現在想起來就像詐騙案一樣！」

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