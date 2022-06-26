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台股本週指數一度改寫今年新低　法人建議：逢低擇優布局

▲台股連三黑，本週指數一度改寫今年新低，法人建議投資者逢低擇優布局。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台股連三黑，本週指數一度改寫今年新低，法人建議投資者逢低擇優布局。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-26 09:32:35

台股本週大起大落，指數一度於23日盤中改寫新低15102.4點，所幸週五展開反彈行情，加權指數上漲126.88點，漲幅0.84%，收在15303.32點，但台股週K線仍難逃連三黑的下跌命運，統計本週加權指數續跌337.94點，週線跌幅-2.16%，日均量2634.96億元。法人建議，中長期可望回歸基本面，宜適度逢低擇優布局。

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本週三大法人出現外冷內熱，外資第三週站在賣方，單週賣超230.57億元，不過賣超力道相較前一週破千億元大幅縮小，而投信與自營商雙雙力挺台股，投信再度回歸買超行列，回補台股22.26億元，自營商本週更是大買277.53億元，改寫單週買超金額史上最高紀錄，三大法人合計單週買超台股69.22億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，本週自營商法人買超台股金額創下歷史之最，且投信法人也迅速轉為買超，反映出目前台股這波回檔已來到物美價廉的水準，考量長線投資價值與台股基本面良好，吸引法人資金逢低進場卡位。此外，中國市場落底跡象明顯，下半年振興方案應會增加力度，亦有利於台廠相關供應鏈表現，不過仍須留意美國聯準會動向、通膨走勢，以及美股評價修正持續中，後續須持續觀察是否已完全反映。

賴正鴻進一步說明，目前籌碼面在融資減少之下，有利後續籌碼穩定，據統計，今年以來融資減少幅度約-22%，大於加權指數的-16%，短期先視指數能否重返月線之上，雖然近期台股急跌且反覆築底，影響到績優個股的股價表現，但中長期仍可望回歸基本面，宜適度逢低擇優布局。

而對於選股方面，賴正鴻認為，短線跌幅已深，且時間即將進入第三季，現在反而可以留意因第二季訂單遞延的產業，以及已修正超過三個季度的NB、PC、智慧手機等，特別是智慧手機在下半年新機陸續發表後，進入第三季後有望率先展開旺季彈升行情。

另外，他說，下半年非半導體及受惠規格移轉的相關產業，業績動能可望持續升溫，有利於增添資金逢低回補的吸引力，包括車市補庫存，以及寬頻網路和記憶體容量需求大增，帶動產業推出新款處理器如CPU、GPU、AP；今年度持續為投資主軸的5G概念、高頻高速、基地台，以及USB 4.0、Server、Switch、STB、WIFI6+6e等，還有電動車電池，亦為第三季值得留意的族群。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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