逛好市多「常遇1問題」！過來人認了：真的很容易發生
美式知名連鎖大賣場好市多（Costco）因為產品豐富、份量又大，加上經常推出優惠價格，是許多家庭定期補足居家用品飲食的好去處。不過每一次去總是會拿滿整推車商品，加上人潮眾多，難免會出現一些混亂的景象，就有一名網友日前逛好市多，突然被人誤認「推錯推車」，沒想到許多過來人卻曝：「我也曾遇過！」
這名女子日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一則奇葩事件，表示日前逛好市多，看到乳酪蛋糕正在特價，拿了一盒後放入推車裡準備轉往別處，突然被一位阿姨叫住她：「小姐，妳推到我的推車了！」原PO不解地表示推車底下還有自己的購物袋，而該名阿姨卻驚訝地表示：「可是我的推車裡也有放一個蛋糕，跟妳的推車很像呀……那我的推車呢？！怎麼會不見？！」正當原PO也感到疑惑時，一旁有位先生好心地解圍，表示剛才自己也推了一台空推車，轉身拿商品要放進去時，推車就不見了，「真的是有人會亂推別人的推車啦」，讓該名阿姨直呼自認倒楣，也慶幸包包沒有放在推車上。
貼文一曝光，許多過來人紛紛表示：「常有的事」、「我有連續去了三次推車被推走（車內有東西） 真的很傻眼」、「我也曾經推車被推走過，裡面也有放買的東西，還好包包隨身攜帶！」、「我要誠實一件事情，有一次終於看到我愛的一件商品，等了快一個月才看到，興奮之餘，衝去拿了一箱，回頭丟上推車，開始往結帳區跑，快到的時候，才發現我推錯車了……再低頭回去尋找我的推車」、「有的時候是因為他們把推車丟在路中間，人就不知道去哪邊逍遙了，所以被我一腳踢到路邊去了，有的時候是因為上面有貴重物品，被盯上了，一個放手就被推走，找回來時貴重物品已經都不見了」、「我都以為商品沒結帳沒人會拿，沒想到這件事好像發生的很頻繁」。
另外也有人提醒：「提倡人車不分離才是解決問題」、「1.不要空車停邊，先隨手放一件物品，要推時再放回。2.不小心推到別車一段距離後才發現，請務必推回原處，讓失主找回。3.離開推車不超過一分鐘，再推到下個點幾秒…可減少別人誤推的機會。」、「貴重物品都不能放推車，尤其是結帳後的商品。」、「之前小孩坐推車上，有好心阿姨告知小朋友要小心喔，有發生過小孩被推走的，超可怕的！」。（編輯：陳珮瑜）