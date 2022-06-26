自行服用「類」清冠一號　妙齡女腹瀉又水腫

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患者解隔後至中榮灣橋分院中醫科詢就診詢問，才發現原來自己的體質屬脾腎陽虛，不適合服用大劑量清冠一號藥材（科學中藥），何況水藥劑型作用效果更快更強，中醫師為其開立回陽建脾固腎的藥方，對症下藥，才讓陳小姐逐漸康復，重回職場，也無任何後遺症。
「清冠一號」非預防藥品 偏涼易出現腹瀉水腫
唐佑任說明到，「清冠一號」是治療藥，用於新冠輕症及重症後恢復期的患者身上，像是出現喉嚨腫痛、咳嗽、痰多、流鼻涕、發燒等症狀的患者，在前期就能明顯改善症狀，避免演變成重症、降低死亡風險。
但「清冠一號」並非保健或預防性藥品，沒有新冠相關症狀的人不需要吃，且不是所有人體質都適合服用，因該藥方相對苦寒，用台語來說就是「偏涼」，如果本身出現畏寒、怕冷的症狀，或腸胃道比較敏感容易拉肚子，就不適合服用，否則可能會感到不舒服，出現倦怠無力感、腹瀉或是下肢水腫症狀。
抗病毒藥物共同服用 恐有未知負面作用
唐佑任提醒，清冠一號內含黃芩，主成份會抑制肝臟代謝酶等酵素，若有慢性病患者有服用降血壓、降血脂藥物和抗凝血劑，可能會增加上述藥物作用的時間；清冠一號跟輝瑞抗病毒西藥（Paxlovid）可能會有互相加成，抑制病毒蛋白酶複製的功能，但功用加倍不一定有好處，可能會有未知負面作用。
日常提升免疫力 勿跟風盲目用藥反傷身
患者若自覺需要清冠一號治療，應看診後由醫師判斷開藥，且清冠一號與抗病毒口服藥建議擇一使用，不要重複用藥。
唐佑任呼籲，平時應提升免疫力，才是不使病原體入侵的最好防線，此外已經染疫的民眾在服用中藥前，務必經由醫師診斷對症下藥，切勿跟風或盲目服用「清冠一號」，以免治病不成反倒傷身。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54217
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