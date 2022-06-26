孩子們上課囉！中市國高中7/1、國小以下7/18恢復實體課

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全國今（26日）新增3萬9,586例本土個案，台中市新增5,520例。副市長令狐榮達於疫情線上記者會表示，隨著疫情趨緩，疫苗覆蓋率穩定提高，台中市即將「有條件」進行實體課程。暑假期間，國中及高中7月1日起、國小及公立幼兒園7月18日起「有條件」恢復實體課程。
教育局長楊振昇進一步說明校園暑期活動防疫5大指引，包含一、暑期原定各項課程及活動以半天辦理為原則，避免在校脫口罩用餐；二、參加暑期各項課程及活動，應事先取得家長同意，並落實各項防疫措施；三、高國中可提報防疫計畫辦理跨縣市戶外教育及校外教學，參加人員需完整接種3劑疫苗或提供2日內快篩陰性證明。
四、課程及活動期間如有學生確診，且「確診前2日內」曾參加，該班課程或活動改採線上遠距方式辦理3天，或停止辦理；五、師生於居家照護、居家隔離、自主防疫及入境居家檢疫等期間，不得進入校園。楊振昇提醒各校，辦理暑期各項課程及活動期間，仍應遵守台中市校園防疫指引規範，教育局也會持續督導各校做好防疫措施，保障學生的學習權益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。