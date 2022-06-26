與強哥談判破裂！安柏赫德「堅持上訴」 法院強硬出手了
知名好萊屋影星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗，最後結果由女方敗訴，須面對1035萬美元（約3億元台幣）天價賠償金，不過她不滿判決，決心上訴，近日雙方談判正式宣告破裂，安柏赫德表示要「上訴到底」；對此，法院也強硬要求必須支付賠償金。
這場世紀官司，最終由強哥取得勝利，陪審團判決強尼戴普7項「勝訴條件」，安柏赫德遭判決要賠償強尼戴普1035萬美元（約3億台幣），而強尼戴普則是需賠償她200萬美元（約5800萬元台幣）的補償性賠償。
根據美媒報導，兩人最遲應在24日前達成協議和解，不過雙方態度強硬，宣告和解破裂，美國法院也在當地時間周五聽取雙方律師簡單陳述後，由女法官Penney Azcarate正式發出法院支付命令，雙方皆需要支付賠償金。
本案將會在21天內送到維吉尼亞上訴法院（Court of Appeals of Virginia），雙方在30天內可以提出上訴，安柏赫德團隊已經強調會上訴到底：「不能要求沒有做錯事的人認罪，只要沒有做錯，就該堅持上訴。」。
不過，如果安柏赫德要上訴，必須在30天內支付1035萬美元賠償金，再加上48萬美元利息；但是她的律師也曾表示，安柏赫德已沒有能力支付這筆巨額賠款。（編輯：孫唯容）