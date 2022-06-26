森林種籽托嬰中心開幕 創辦人：不打小孩、用愛灌溉

少子化現象讓大家越來越重視嬰幼兒教育，台中市保母協會前理事長陳冠伶，為推廣優質嬰幼兒教育，在台中市開辦全台首家森林種籽托嬰中心，今天舉辦開幕典禮，交通部長林佳龍、立委黃國書等人出席致賀。創辦人陳冠伶帶領保育員舉牌宣誓，不打小孩，用心耕耘、用愛灌溉、向孩子學習，幫助生命成長。





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森林種籽托嬰中心位於台中市西區精誠路，老店新開，前身是照顧0至6歲孩童的冠伶幼兒園，現則轉型為0到3歲托嬰中心。森林種籽托嬰中心是三層樓建築，托嬰設施完善，庭園綠樹花草扶疏，孩子活動空間寬敞，有別於一般托嬰中心侷限在大樓內，環境狹窄，沒有機會接觸大自然。





硬體設施之外，陳冠伶在帶領保育員宣誓時強調，森林種籽托嬰中心是愛的教育團隊，不打小孩，停止體罰，看見孩子的需求，聽懂孩子的聲音，幫他們說出心聲，以愛心凝聚共識跟能量，要打造一個最適合0至3歲嬰幼兒健康茁壯的園地。





▲台中森林種籽托嬰中心開幕，交通部長林佳龍等各界貴賓到賀。（圖／記者金武鳳攝，2022.6.26)

不僅如此，陳冠伶說，0到3歲是生命起始的重要成長階段，期待每一個小種籽在生命列序中茁壯成長，優質師資的引導陪伴是很重要的。學前教育雖然創造就業機會，但是僅僅128小時的學習取證是不夠的，森林種籽中心為了提升師資專業知能，廣邀專業教授成立指導團，每周一次到中心觀察老師與孩子互動，進而解決問題，也接受家長諮詢，希望與家長合作，共同培育孩子快樂成長。





今天的開幕儀式當中，前台中市長、交通部長林佳龍，立法院副院長蔡其昌、立法委員黃國書、台中市議員沈佑蓮、黃守達，慶和建設董事長張朝帆都親自到場參加。林佳龍認為，面臨少子女化，如何讓年輕人願意結婚敢生、養得起，托育政策很重要。學前教育有民間的投入更能創造保母就業機會，是一項永續投資，他感謝中央政府也採納過去台中市的托育、托老一條龍的政策，共同奠定社會投資基礎。



