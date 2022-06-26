高雄市新增5298例　整體疫情趨勢持續穩定緩降

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潘炤穎也分析統計指出，65歲以上長輩第3劑疫苗接種率約75.0%，因此，接種疫苗對於防範重症、預防死亡是很有幫助的，為方便長輩就近接種疫苗，市府針對符合接種期程的長輩逐戶發放通知單，安排於6/28起前往社區接種站施打疫苗，請前往接種的長輩記得攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單及意願書，獨居、重大傷病、行動不便的長輩，請向區公所聯繫安排計程車接送或申請到宅接種服務，請大家盡量把握機會，儘速完成接種。
另外，截至目前，高雄市負壓隔離及專責病房總計2,301床，空床率58.9%；加強型防疫旅館總計484床，空床率84.3%，潘炤穎提醒假日期間出現上呼吸道症狀的民眾，仍請儘速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢。相關看診資訊，民眾可逕上高雄市政府全球資訊網首頁或點選「關懷包、篩檢站、醫療診所看這裡」綜合查詢系統。
潘炤穎也表示，經綜合評估目前疫情已緩步下降，為有效調派醫護人力與量能，原7大社區站(車來速)除高雄展覽館旁新光停車場社區站保留夜診外，其餘6站自6/27起，暫停夜診服務，市民朋友於夜間如有看診需求，可就近前往基層診所或醫院急診的戶外診區進行看診，高市府也代表市民朋友感謝支援醫護團隊之辛勞。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。