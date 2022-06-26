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高雄市新增5298例　整體疫情趨勢持續穩定緩降

▲高雄市今天新增5,298例確診個案，盛行率達14.80%，衛生局簡任技正潘炤穎表示，整體疫情趨勢持續穩定緩降。(圖／高市府提供)
▲高雄市今天新增5,298例確診個案，盛行率達14.80%，衛生局簡任技正潘炤穎表示，整體疫情趨勢持續穩定緩降。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-26 17:30:15

高雄市今(26)日新增5,298例確診個案，盛行率達14.80%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。衛生局簡任技正潘炤穎特別呼籲65歲以上長輩以及患有免疫不全的民眾，若第3劑疫苗已接種滿150天以上，請務必儘速接種第4劑疫苗！65歲以上長輩於7/31前完成接種第4劑疫苗者，市府將加碼贈700元禮券及快篩試劑2支。

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▲6月26日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲6月26日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲65歲以上長輩於7/31前完成接種第4劑疫苗者，市府將加碼贈700元禮券及快篩試劑2支。(圖／高市府提供)
▲65歲以上長輩於7/31前完成接種第4劑疫苗者，市府將加碼贈700元禮券及快篩試劑2支。(圖／高市府提供)
根據中央流行疫情指揮中心日前公布香港及新加坡確診個案死亡COVID-19疫苗接種情形，分析發現未接種COVID-19疫苗者較完整接種疫苗，死亡率高出18倍。同時，根據新加坡統計也顯示，未接種與完整接種疫苗兩者的死亡率相差 21.8倍。

▲為方便長輩就近接種疫苗，高市府針對符合接種期程的長輩逐戶發放通知單，安排於6/28起前往社區接種站施打疫苗。(圖／高市府提供)
▲為方便長輩就近接種疫苗，高市府針對符合接種期程的長輩逐戶發放通知單，安排於6/28起前往社區接種站施打疫苗。(圖／高市府提供)
潘炤穎也分析統計指出，65歲以上長輩第3劑疫苗接種率約75.0%，因此，接種疫苗對於防範重症、預防死亡是很有幫助的，為方便長輩就近接種疫苗，市府針對符合接種期程的長輩逐戶發放通知單，安排於6/28起前往社區接種站施打疫苗，請前往接種的長輩記得攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單及意願書，獨居、重大傷病、行動不便的長輩，請向區公所聯繫安排計程車接送或申請到宅接種服務，請大家盡量把握機會，儘速完成接種。

▲高雄市6月26日醫療防疫能量統計表。(圖／高市府提供)
▲高雄市6月26日醫療防疫能量統計表。(圖／高市府提供)
另外，截至目前，高雄市負壓隔離及專責病房總計2,301床，空床率58.9%；加強型防疫旅館總計484床，空床率84.3%，潘炤穎提醒假日期間出現上呼吸道症狀的民眾，仍請儘速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢。相關看診資訊，民眾可逕上高雄市政府全球資訊網首頁或點選「關懷包、篩檢站、醫療診所看這裡」綜合查詢系統。

潘炤穎也表示，經綜合評估目前疫情已緩步下降，為有效調派醫護人力與量能，原7大社區站(車來速)除高雄展覽館旁新光停車場社區站保留夜診外，其餘6站自6/27起，暫停夜診服務，市民朋友於夜間如有看診需求，可就近前往基層診所或醫院急診的戶外診區進行看診，高市府也代表市民朋友感謝支援醫護團隊之辛勞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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