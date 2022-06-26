短裙妹當街「啪啪男友」！超兇畫面嚇壞路人 本尊揭原因
男女交往吵架是常見的事，如何妥善溝通相當重要，有名網友貼出一段13秒火爆影片，只見畫面中1名短裙辣妹當街對男生大聲咆哮，甚至大打出手，連續賞出響亮巴掌，引得路人紛紛側目，貼文曝光後，也釣出當事人親自解釋。
一名網友在臉書「爆廢公社」貼出影片，並寫上「這個巴掌真響亮，打的真好」，點開影片只見短裙辣妹怒氣沖沖，當街對男生大吼大叫，上演全武行，一邊質問一邊動手，先是用手大力推男生，還突然出招甩巴掌「正中臉頰」，發出響亮的「ㄆ一ㄚ」一聲。
過程中男生則是一動也不動站在原地，沒講話也不還手，錄影的人看不下去，還邊錄邊講「打太久了啦」，最後還有人唱出張震嶽知名歌曲《分手吧》，讓人好奇兩人之間究竟發生什麼紛爭？
由於影片在網路上瘋傳，釣出影片女主角親自解釋，原來是抓到男友偷吃，「看音樂祭是帶女朋友沒有錯啦，但他不是帶我，是跟前女友牽牽小手，背後抱著聽海豚被我抓到，才發生此事件...事情處理好，告一段落了，謝謝你們。」
引發網友熱烈討論，「真的應該分手了」、「愛之深責之切」、「渣～直接放生就好，沒必要浪費力氣打他吧！」、「天空一聲巨響，老娘閃亮登場」。（編輯：孫唯容）