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中職／送給敬愛的魏爸、師母！接棒未來4連霸

▲味全龍復出推手魏應充今天在天母歡迎接棒未來女棒隊凱旋。（圖／味全龍提供）
▲味全龍復出推手魏應充今天在天母歡迎接棒未來女棒隊凱旋。（圖／味全龍提供）

記者吳政紘/台北報導

2022-06-26 18:20:55

接棒未來女子棒球隊勇奪全國女棒錦標賽四連霸，將代表中華隊參與第3屆亞洲女子棒球錦標賽！女棒隊今天凱旋天母棒球場，領隊謝榮瑤特別感謝味全龍復出推手魏應充四年來的支持，讓她們可以無後顧之憂。魏應充對師母、教練群與女棒隊的付出相當感動，也祈願四連霸喜氣伴隨味全龍進今年的季後賽，雙喜臨門。

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▲女棒隊獻上冠軍盃及卡片給魏應充。（味全龍提供）
▲女棒隊獻上冠軍盃及卡片給魏應充。（味全龍提供）
贊助接棒未來女棒隊四年的魏應充，今天與味全龍一起在天母棒球場歡迎女棒凱旋，謝榮瑤致詞時說，很感謝創辦人魏應充的支持，讓接棒未來女棒隊可以無後顧之憂；陪伴這群選手的總教練顏良吉因個人生涯規劃、希望轉任顧問，謝榮瑤也當眾喊話：「只許你華麗的轉身一半」，並頒發終生榮譽總教練聘書給顏良吉。

接棒未來女棒隊總教練顏良吉說，這支隊伍的成員以台北市立大學的畢業校友為主，由於女棒環境不佳，選手平日上班，假日或晚上練球，無論是場地、器材或外出比賽的交通食宿，都要找資源，處境困難，直到2019年獲穩定贊助，情況才完全改善。

顏良吉說，後來他才知道是當時的教練蔡尚達，透過謝榮瑤女士向魏董求助。這四年來魏董有系統的協助女棒隊，大家才能沒有後顧之憂打球，「魏董的幫忙，改變台灣女棒的生態。」他個人希望能讓學弟有更多磨練機會，因此辭任總教練。

在今天的慶祝儀式中，接棒未來女棒隊將冠軍盃獻給魏應充，也寫卡片給「敬愛的魏爸」，內容是：「謝謝您對我們這群孩子的照顧和付出，提供舞台讓我們能無後顧之憂的挑戰自我，持續創造佳績，有您的支持，讓我們最愛的棒球可以讓更多人看見，這一切都是因為有您，謝謝您！」

女棒隊也在幸運球棒上簽名送給味全龍隊長吳東融，希望將四連霸喜氣帶給味全龍，魏應充致詞時說，四年多前聽到這些女棒隊員為了打棒球，犧牲休息時間，還要到處找資源，他沒有理由不幫忙，這段時間看到師母及教練、選手們的付出，內心相當撼動與感動。除了祈願這份喜氣伴隨味全龍進入今年季後賽，也希望政府、企業、民間能一起來推動女棒。

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