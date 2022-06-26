重視原青聲音 陳其邁：給予原民青年更多資源與多方協助
就是要挺年輕族人！高雄市長陳其邁今(26)日至茂林區傾聽原民青年聲音，陳其邁除對現場青年朋友的提案全力力挺，也針對青年聚會所的設置，將請原民會及公所協助尋找適合場地，積極與族人溝通外。對於青年創業、設置商圈及音樂類型活動辦理，也請青年局、經發局、觀光局等相關局處協助輔導計畫提報，市府將會在經費上積極協助，盡力滿足青年的期望。
另外，針對萬山簡易自來水工程目前已竣工，系統試運轉可正常供水，惟民生用水管線已使用50年，多處混亂老舊生鏽，造成水量不足及安全疑慮，陳其邁也允諾市府會負責約937萬的經費，將陳年的管線在兩年內全面汰換，保障部落鄉親的用水權益及安全。此外有關部落族人爭取吊橋建設事宜，陳其邁表示將請建築師團隊評估規劃，完整考量承載重量及安全等，盼能盡快提供部落族人安全的吊橋，滿足大家的期待。
陳其邁今天帶領高雄市政府青年局、新聞局、原民會等多單位局處首長，以及立委伍麗華、議員范織欽、茂林區長宋能正等人，到茂林區走過多納、萬山、茂林等3部落，傾聽在地青年訴求並串連相關資源。
茂林、萬山及多納三個部落的青年會會長及幹部們也向陳其邁提出傳統青年會所的設置、多功能籃球場設施改善、音樂類型活動提案的可行性、青年文化及體育活動等議題，陳其邁也表示對青年提案全力力挺，市府將會在經費上積極協助，盡力滿足青年的期望。
自己也是部落青年原住民事務委員會主委阿布斯表示，原民會將會持續成為部落青年會與市府的溝通橋樑，建立平台，讓年輕族人勇敢站出來發聲，為原住民族事務及文化推廣努力，發揮部落前進的動力，跟上市長緊緊緊的腳步向前行。
同時，陳其邁也特別探訪「斯斯葛野式餐廳」，餐廳老闆，本名陳弘旭，年僅25歲，疫情下在茂林部落勇敢創業，現場他分享自身經歷與開餐廳的夢想，並用歌聲感謝陳其邁與市府各局處首長的蒞臨支持，除希望在創業路上能給予原民青年更多資源與多方協助外，他也對陳其邁說，希望市府能夠輔導青年創業，讓年輕人的創意及用心可以被更多人看見，幫助族人追夢成功。
陳弘旭的餐廳在今年5月不畏疫情試營運，菜色選用在地食材，推出原住民風味餐，像是將紅藜、馬告等原物料入菜，希望提供每位來自各地消費者品嚐到最道地食物，以及各式創意料理。