聯亞急發8聲明！指控遭中資「非法架空」　圖謀疫苗技術

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聯亞生技聲明：
1. 崔贊捷與林淑菁於111年6月初，夥同本公司內部郭姓及陳姓員工，不法侵佔本公司之經濟部公司登記印鑑、儲存UB-612疫苗及其他產品技術之營業秘密備份硬碟，更執前揭不法取得之經濟部公司登記印鑑，意圖誤導經濟部而向經濟部辦理本公司董事變更登記，惟因前揭行為均涉不法且極具爭議，經濟部迄今未予核准。本公司除已提起返還印鑑之民事訴訟外，更已對涉及犯罪行為之相關人員，提出刑事告訴在案，以捍衛本公司合法權益。
2. 崔贊捷等人無視本公司於111年4月提出請求召集聯生藥(開曼)公司股東會之要求，於上述不法行為屢屢受挫後，現於6月29日召集聯生藥(開曼)股東會，且擬於該股東會中決議通過增資20%，意圖藉此稀釋本公司於聯生藥(開曼)公司39.8%的股權，以達其消減本公司對聯生藥(開曼)公司控制力之目的。
3. 崔贊捷等人為遂其消減本公司對聯生藥(開曼)公司控制力之目的，完全無視本公司登記地主管機關經濟部之合法登記公開資料，拒絕本公司董事長王長怡女士代表本公司參與此次聯生藥(開曼)公司之股東會，明顯侵害本公司就聯生藥(開曼)公司之股東權益，野蠻行徑，彰彰甚明。
4. 崔贊捷等人為掠奪UB-612疫苗技術，暗地裡不斷嘗試凍結本公司銀行帳戶，意圖以此手段癱瘓本公司之營運。經本公司官股國發基金出面向銀行澄清，使崔贊捷等人之不法行為未能得逞，其等竟又進一步以律師函擾亂視聽，無法律依據下向銀行要求不得動用員工薪資帳戶，將無辜員工無端牽扯於股東爭議中，完全置員工權益於不顧，本公司予以嚴厲譴責。
5. 聯生藥(台灣)公司之股東絶大多數為台灣投資人，90%的股東於2018年轉為聯生藥(開曼)股東，當時因為台灣生技業籌資不易，因此公司規劃在香港IPO，但是香港近幾年受到政治因素及疫情影響，經濟發展每況愈下，聯生藥轉往開曼之後在海外亦未獲任何資金挹入，顯然已經不符當時公司對投資人之承諾，也沒有繼續在開曼設立公司及香港上市的必要，應立即調整策略，回歸台灣，於台灣在地發展，以符合台灣投資人之期待。
6. 本公司嚴正聲明，本公司之董事會成員迄今均無變動，王長怡女士至今仍為經濟部合法登記在案之本公司董事長，聯生藥(開曼)公司僅持一方律師意見、片面且無法律依據之文件，惡意阻撓王長怡董事長代表本公司參與聯生藥(開曼)公司股東會，彰彰足顯崔贊捷等人全然無法遵意識及無視於台灣的法律，為圖UB-612疫苗之相關技術，以粗暴非法手段狹持聯生藥(開曼)公司董事會及股東會，不法手段盜取公司印鑑、破壞本公司保全、門禁、電腦設備、擾亂公司正常營運與秩序，嚴重侵害本公司之股東權益，本公司必將捍衛權益到底。
7. 林淑菁教唆陳姓及郭姓員工進行具體不法行為如下：
日期/時間 具體不法行為
6月7日下午 教唆陳姓財會主管盜取公司印鑑大章，意圖誤導經濟部而向經濟部辦理本公司董事變更登記。
6月8日上午 郭姓員工擅自主張並通知新竹生醫園區分公司之所有員工自111年6月8日起至6月10日止全員居家辦公，造成分公司辦公室於上班時間空無一人，嚴重破壞公司正常運營、管理秩序與紀律。
6月11日晚間17:00～23:30 夥同聯生藥員工及不明人士非法侵入分公司辦公室及電腦主機房，盜取伺服器、毀損門禁設備、違法侵入公司電腦及變更門禁電磁紀錄。
6月12日下午 夥同聯生藥員工及不明人士非法破壞新竹工業區一樓辦公室及實驗室門禁。
6月14日上午7時許 夥同聯生藥工程部門員工再次破壞分公司辦公室之保全與門禁。
6月16日 煽動其他員工加入偽以聯亞生技公司名義建立之通訊軟體群組及偽以公司名義申請新網域之電子郵件地址，破壞公司之正常管理及營運。
6月17日上午11時 林淑菁非法要求本公司分公司員工，外出至咖啡廳對員工進行約2小時喊話，意圖混淆及顛倒是非，告訴員工：「他們(聯亞生技)將發不出薪水。我們(林淑菁)保證會讓員工領到薪水(以薪資袋發放現金)。」意圖陷員工收受來路不明之金錢成為「洗錢」之犯罪共同體。
8. 本公司在此嚴正聲明，王長怡女士是經濟部登記在案之本公司董事長，更是聯生藥(台灣)公司登記之董事長，崔贊捷、林淑菁等人惡意阻撓王長怡董事長代表本公司參與聯生藥(開曼)公司股東會，更非法篡奪王長怡於聯生藥(台灣)公司董事長之地位，無法無天，更非法圖謀UB-612疫苗之相關技術，嚴重侵害本公司權益，造成國安危機，本公司必將嚴加追究其等相關一切法律責任。（編輯：孫唯容）