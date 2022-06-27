疫情未服藥恐致血栓！3D定位電燒擺脫心房顫動

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嘉義基督教醫院心臟血管科蔡子賢醫師表示，受新冠疫情影響，民眾擔心傳染風險，部分心房顫動患者確實有藥物吃完，卻未回診的狀況，可能造成病情惡化，隱藏中風、甚至猝死危機！因此建議，疫情期間還是可以請家人到門診拿藥，現在也能視訊問診，千萬不要擅自停藥。
蔡子賢醫師解釋，心房顫動病因為心房有不正常放電，讓心跳不規律加快，進而影響血液打出效率，除會產生胸悶、喘、呼吸困難等症狀外，還有很高風險導致血栓的形成，隨著血液流到身體重要部位，如腦部、腎臟等器官，患者就有可能受到嚴重傷害，中風危險比一般人高出5倍，因此積極疾病控制非常重要。
蔡子賢醫師分析，治療上可先嘗試藥物控制，大部分病患剛吃藥後反應可能不錯，但仍有約3成的人會於服藥後1年左右復發，若考量長期服藥的副作用風險，建議患者可考慮利用電燒方式達成更好、更安全的控制效果，甚至有機會不用再服藥。
3D定位讓心臟變立體 可放大縮小甚至轉換角度
蔡子賢醫師說，有些患者聽到電燒就害怕，但其實現在的電燒技術已經十分進步，利用微創手術，能將心導管引導到心房內，電燒異常放電位置，不只痊癒率高，安全性也佳。現在也已經有更高階的定位利器–『3D立體定位系統』，對於複雜性電燒都可以使用，利用在胸口黏貼貼片，繪製出心臟3D圖像，可放大縮小、甚至轉換角度，如同先進的GPS導航系統，藉由3D圖像精準確定心導管位置，讓手術成功率提升至8~9成；針對一般簡單的手術（如：心室上頻脈），也可利用3D立體定位系統來達成精準且無輻射的電燒。
「相較於傳統的X光定位畫面呈現平面，無法觀察心臟立體狀況，3D立體定位除可以讓醫師用3D圖像更精準確定電燒部位外，也因為不再需要X光照射，病人自然無須再承擔5千至6千次X光的照射量，大幅降低高輻射暴露可能帶來的隱憂」蔡子賢醫師進一步分析，在3D立體定位系統的輔助下，病患通常對電燒接受度與治療滿意度也會相對提高，健保目前也已有條件給付3D定位所使用的貼片，患者可視需求與主治醫師討論。
赴韓專研 由病患角度出發 自我要求每次手術精準
為了更精進電燒技術，蔡子賢醫師在2014年曾前往韓國高麗大學，進修複雜性心臟電燒手術。蔡子賢醫師回憶，醫術非常高明的韓國教授總是要求自己精益求精，提升每一次手術與電燒的精準度，降低併發症的可能；同時必須站在病患角度思考與溝通，確實了解病患的需求，讓病人能安心地接受手術。
回國後，蔡醫師也持續抱持著同樣的理念行醫，曾碰過一名80多歲再復發的心房顫動患者，在與其他病友打聽訊息後，特別前來自己的門診求診，表達希望接受電燒治療的意願。為了讓手術能成功，不再復發，蔡醫師與患者花了很多時間討論，也做了很多功課，最後在3D立體定位系統的輔助下，成功完成一場自己與患者都很滿意的成功手術。
蔡醫師最後也提醒，台灣每100人就有4人有心房顫動，年長者更是每10人就有1人，隨著人口高齡化，病患人數也持續增加，一旦發現心跳持續有異常，伴隨喘、胸悶等症狀，一定要馬上就醫檢查，才能有最及時診察與治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54207
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