避免提升民生壓力！時力：先漲工業電價、民生用電續凍漲

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陳椒華表示，根據主計總處公布5月消費者物價指數年曾3.39%，創進10年新高，雖然電價合理化有必要性，但為了避免提高民眾痛苦指數，民生電價不宜調漲。
立委王婉諭表示，依據國際能源總署發布數據，2020年台灣工業用電每度2.44元，為世界第6低，所以台灣工業電價的確有合理調整的空間，台灣若只靠低廉電價、水價取得生存優勢，也會令人擔心台灣產業的前景。同時提高工業電價後，再生能源才有發展空間，願意採購綠電的企業才有誘因。
王婉諭表示，因為台灣電價較他國便宜，在資源充足且廉價的情況下，就可能會造成不珍惜能源，導致需求量無限上綱，如此惡性循環無助於減碳。而電價合理化則有助於趨緩不斷創紀錄的用電量，無論是企業或是民間，具有省錢的誘因，願意更加重視是否有能源外洩的問題，避免不必要的浪費。
黨團總召邱顯智表示，供電不穩不只影響民眾，更影響投資人對台灣的信心，上週，美國商會發布《2022台灣白皮書》，商會副會長吳王小珍表示：「經過幾次停電，顯示供電穩定已經不是隱憂，而是需要馬上處理的問題。」顯見除台灣民眾與工商界，連外國投資人都對台灣的供電穩定表示擔憂，反倒是政府遲遲提不出解決方案。
邱顯智呼籲經濟部應拿出更有效的節能政策，以降低發電端壓力，包括參考日本的制度檢討《能源管理法》，依照是否達成節能的目標將業者分級，表現好的業者公開表揚，而表現未達標的企業，就要輔導並且落實罰則，才能有效達到該法設定的目標；建築部門節能要求也應盡快落實，並詳盡檢視各項節能預算成效。
邱顯智更指出，經濟部近日公告的《再生能源法展條例》修法草案，對於綠電發展有助益，呼籲行政院應儘速完成行政院審議程序，將法案送到立法院討論，儘速完成修法工作。