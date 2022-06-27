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避免提升民生壓力！時力：先漲工業電價、民生用電續凍漲

▲時代力量立法院黨團舉行記者會，為避免造成民生壓力，呼籲政府先漲工業電價，並凍漲民生用電。(圖／記者呂炯昌攝，2022.06.27)
▲時代力量立法院黨團舉行記者會，為避免造成民生壓力，呼籲政府先漲工業電價，並凍漲民生用電。(圖／記者呂炯昌攝，2022.06.27)

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-27 10:30:55

電價費率審議會今（27）日下午舉行，以平均調幅5%為基準，用電大戶上漲似乎成定局。時代力量呼籲電價調漲應先漲工業用電，民生用電繼續凍漲。

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時代力量立法院黨團今日舉行「電價調整不應全民買單 三大原則穩定民生」記者會，立委陳椒華表示，國際情勢多變導致國際能源價格飆漲，台電與中油虧損由全民埋單，時力支持調漲工業電價，民生用電凍漲，2020年用電量最多還是工業部門，占57%，約1614億度，家庭用電只占不到19%，所以工業用電是虧損主因，所以工業用電合理調整可以避免全民納稅錢拿去補貼中油與台電的虧損。

陳椒華表示，根據主計總處公布5月消費者物價指數年曾3.39%，創進10年新高，雖然電價合理化有必要性，但為了避免提高民眾痛苦指數，民生電價不宜調漲。

立委王婉諭表示，依據國際能源總署發布數據，2020年台灣工業用電每度2.44元，為世界第6低，所以台灣工業電價的確有合理調整的空間，台灣若只靠低廉電價、水價取得生存優勢，也會令人擔心台灣產業的前景。同時提高工業電價後，再生能源才有發展空間，願意採購綠電的企業才有誘因。

王婉諭表示，因為台灣電價較他國便宜，在資源充足且廉價的情況下，就可能會造成不珍惜能源，導致需求量無限上綱，如此惡性循環無助於減碳。而電價合理化則有助於趨緩不斷創紀錄的用電量，無論是企業或是民間，具有省錢的誘因，願意更加重視是否有能源外洩的問題，避免不必要的浪費。

黨團總召邱顯智表示，供電不穩不只影響民眾，更影響投資人對台灣的信心，上週，美國商會發布《2022台灣白皮書》，商會副會長吳王小珍表示：「經過幾次停電，顯示供電穩定已經不是隱憂，而是需要馬上處理的問題。」顯見除台灣民眾與工商界，連外國投資人都對台灣的供電穩定表示擔憂，反倒是政府遲遲提不出解決方案。

邱顯智呼籲經濟部應拿出更有效的節能政策，以降低發電端壓力，包括參考日本的制度檢討《能源管理法》，依照是否達成節能的目標將業者分級，表現好的業者公開表揚，而表現未達標的企業，就要輔導並且落實罰則，才能有效達到該法設定的目標；建築部門節能要求也應盡快落實，並詳盡檢視各項節能預算成效。

邱顯智更指出，經濟部近日公告的《再生能源法展條例》修法草案，對於綠電發展有助益，呼籲行政院應儘速完成行政院審議程序，將法案送到立法院討論，儘速完成修法工作。


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