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尿完記得看一下！8種尿液顔色揭示身體健康狀況

尿完記得看一下！8種尿液顔色揭示身體健康狀況
尿完記得看一下！8種尿液顔色揭示身體健康狀況

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-27 10:00:45

你平時上完厠所，會順便瞥一眼馬桶再沖水嗎？這可能聽起來很匪夷所思，但是觀察排泄物的狀態，也能夠判定身體健康狀況。尿液由腎臟產生，它可以過濾血液中的毒素、廢物和多餘的水分。尿液從腎臟通過輸尿管流向膀胱，並儲存在膀胱直到排尿。健康的尿液呈透明黃色，尿液的顏色、氣味或濃稠度的變化，有可能表明存在健康問題。

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根據外媒AARP報導，美國加州大學聖地亞哥醫學院（University of California, San Diego School of Medicine）的腎臟病學家和臨床醫學教授蒂娜（Dena Rifkin）博士説明，尿液呈現淡黃色至金黃色的一系列色調，都屬正常，具體取決於我們喝了多少水。若喝得水少，尿液會變得濃縮；若喝得水多，尿液會被稀釋。

▲ 尿液的一系列黃色，取決於我們喝了多少水。（示意圖／Pixabay）

若尿液呈現以下顔色，都代表你需要留心自己的生活與飲食習慣，關注自己的健康。

 

一、尿液呈棕色或深琥珀色

尿液呈棕色、深琥珀色，通常是嚴重脫水的跡象，尿液中的廢物會更濃縮，從而使尿液顏色變深、氣味更強烈，這時只需要喝水就能改善，然而若是喝水也無法使尿液顔色變淺，那就需要當心了！深色尿液也可能由肝炎、肝硬化等肝臟疾病引起。

 

二、尿液清澈或無色

如果你的尿液無色，你可能喝了太多的水。一位正常成年人每天需要喝大約八杯水，持續過度補水，會導致體內電解質異常。若尿液清澈，而你沒有服用利尿劑或喝大量的水，這有可能是潛在的腎臟問題，或是糖尿病的信號，必須盡速就醫。

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▲ 我們吃下的食物和飲料也有可能導致尿液變色。（示意圖／Pixabay）

二、尿液呈紅色或粉紅色

某些食物和藥物會導致尿液變紅或粉紅，包括甜菜根、紅龍果或藍莓。若是尿液變紅，但是最近沒有吃過這些食物，或沒有嘗試服用新藥，那就代表尿液中有血，預示著腎臟疾病、腎結石、尿路感染、前列腺問題，切忌掉以輕心。

 

四、尿液很難聞、出現不尋常氣味

某些食物和飲料會改變尿的氣味，例如咖啡、蘆筍、球芽甘藍、大蒜和洋蔥等等，難聞的氣味也可能由尿路感染引起。尿路感染通常伴有其他症狀，包括排尿灼痛、頻尿。如果尿液聞起來很甜，可能是糖尿病或血糖過高的症狀，建議做一次全面的身體檢查。

 

五、尿液混濁或渾濁

正常尿液是透明的黃色。如果尿液渾濁，可能是尿路感染。尿液呈乳白色，可能是糖尿病控制不佳、細菌感染或腎臟問題。

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▲ 尿液出現不同尋常的顔色，代表身體有可能出現健康狀況。（示意圖／Pixabay）

六、尿液出現泡沫

如果你是一個站著尿尿的男人，尿液出現氣泡是正常的。但是若尿液起泡，並在馬桶上殘留泡沫，就是危險訊號，可能是尿液中蛋白質含量高的跡象，這是這可能是腎臟疾病的早期預警信號，需要特別注意。

 

七、尿液顔色明亮或熒光色

尿液呈熒光黃色，通常是無害的，很可能是由維生素B和營養補充劑引起的。

 

八、尿液呈藍色或綠色

尿液藍色或綠色，絕對是不尋常的，通常源於食物或藥物中的人工色素，或用於某些藥物中的燃料。


原文出自：AARP

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