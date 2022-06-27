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想睡覺就喝咖啡提神？　研究顯示：只是暫時騙了大腦，咖啡喝越多越累

想睡覺就喝咖啡提神？　研究顯示：只是暫時騙了大腦，咖啡喝越多越累
想睡覺就喝咖啡提神？　研究顯示：只是暫時騙了大腦，咖啡喝越多越累

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-27 10:00:45

許多上班族早晨習慣來一杯咖啡提神，以提高工作專注力，有些人甚至每天至少喝兩至三杯咖啡。經過數小時工作後，許多人過了午飯時間會突然感到疲倦，站起來再去沖一杯咖啡，然而卻發現，這時候的咖啡卻沒有了提神效果，喝了甚至可能覺得更累。這究竟是爲什麽呢？

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▲ 許多上班族習慣來一杯咖啡提神，以提高工作專注力。（示意圖／Pixabay）

根據外媒The New York Times報導，美國華盛頓大學精神病學和行為科學系（Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Washington）教授馬克（ Mark Stein）表示，「咖啡因只能在短期內幫助提升注意力、警覺性，和提高認知的效率，但若讓咖啡因長期累積，會適得其反」。這種「咖啡越喝越累」的感覺，就是來自「睡眠壓力」。

美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）研究睡眠的神經科學家塞思（Seth Blackshaw）表示，研究人員仍在研究睡眠壓力在體內纍積的過程。人類的日常活動會燃燒一種稱為三磷酸腺苷（Adenosine Triphosphate，簡稱ATP）的分子，燃燒過程所產生的化學物質稱爲腺苷。當腺苷繼續與大腦中的受體結合，使我們感覺更疲倦。

Pixabay
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▲ 緩解睡眠壓力的唯一方法，就是去睡覺。（示意圖／Pixabay）

從化學角度來説，咖啡因在分子水平上看起來與腺苷非常相似。喝咖啡時，咖啡因佔據了腺苷與大腦受體的結合位點，阻止腺苷與大腦受體結合，因此可以暫時抑制睡眠壓力。但與此同時，腺苷會在體內繼續積聚。一旦咖啡因被排出體外，睡眠壓力就更大了。

從早晨醒來的那一刻起，人體的生物鐘就會開始運作，驅使我們在夜晚重新入睡。人體有一定的睡眠需求，睡眠不足就會累積睡眠壓力，緩解睡眠壓力的唯一方法，就是去睡覺。咖啡只能短暫提供大約30分鐘的能量，午飯後覺得睏倦的上班族，應尋找更有效的提神方式。專家建議小睡、做運動，或去戶外接觸陽光，自然恢復精神。小睡時間建議約15分鐘即可，若小睡超過40分鐘，極有可能越睡越累。


原文出自：The New York Times

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