喝咖啡竟可降低死亡風險？　英國研究證實：即使加糖也有效

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▲ 哈佛研究發現，每天喝咖啡的人，死亡風險低於不喝咖啡的人。（示意圖／Pixabay）
根據外媒NBC News報導，這項研究調查英國大約12萬人，這些人在七年的時間裡，經常喝不加糖或加糖的咖啡。研究的參與者平均年齡約56歲，研究人員把飲食、吸煙、社會經濟地位、先前存在的健康問題和暴露於空氣污染等因素都納入考量的因素。結果表明，每天喝1.5至3.5杯咖啡的人，在這七年裏的死亡風險，低於完全不喝咖啡的人約16%至21%。即使他們在每杯咖啡中加入一茶匙的糖，結果也是如此。
並未參與這項研究的哈佛醫學院（Harvard Medical School）副教授克里斯蒂娜（Dr. Christina Wee）博士表示，「雖然我們不能肯定地說，喝咖啡會直接降低死亡風險，但是咖啡確實帶來一些健康益處」。
▲ 為咖啡添加一點糖，並不會減少咖啡的健康益處。（示意圖／Pixabay）
加糖咖啡和無糖咖啡有差嗎？2019年的一項研究發現，與不喝咖啡的人相比，每天喝兩到四杯咖啡，可以降低一個人的死亡風險。另一項分析表明，每天喝三到四杯咖啡，可以降低死於心臟病的風險。
另一項研究結果表明，喝「加糖咖啡」者，比完全不喝咖啡者的死亡風險低29%至31%。克里斯蒂娜博士提醒，研究説明的是為咖啡添加一點糖，並不會減少咖啡的健康益處。這不代表說「喝加糖咖啡比無糖咖啡更健康」，因為其他研究清楚表明，添加糖、高水平的卡路里，對健康有害無利。
報導參考：NBC News
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