水腫原因竟是體內濕氣重　營養師提醒：加重體內濕氣「四大地雷食物」要避開

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▲ 身體水腫或肥胖，也許是體內濕氣重的徵兆。（示意圖／Pixabay）
需要避開的4大類地雷食物一、酒精
酒精會抑制體內抗利尿激素，使得我們增加跑廁所的頻率。營養師提醒，「酒精利尿」主要是排除體內的水分，若是鈉離子滯留於體內，容易導致身體代償去保留水份，繼而造成水腫。
二、高鈉食物
營養師叮嚀，別以為只有吃起來很重口味的拉麵，才算是高鈉食物。殊不知平日常見的加工食品也含有大量鹽分，例如醃製醬瓜、臘肉、乳酪、泡麵等，雖然超好吃卻處處埋伏危機。吃下肚的鈉離子容易導致水分滯留體內，造成水腫情況加劇。
三、油炸物
酥酥脆脆的油炸物，一口咬下去油花四溢、香氣逼人。然而油炸物卻是造成水腫的「隱形殺手」。油炸物讓體內產生自由基，加速體內發炎情形，加重身體腫脹狀況，因此油炸物能免則免。
四、精製糖
炎炎夏日來來一杯手搖飲，必定透心涼。但是除了高鈉食物，手搖飲和甜點內添加的精製糖，同樣會造成水分滯留體內，造成水腫。營養師建議，當感覺自身水腫時，應該避免食用含糖飲料及甜食。
▲ 營養師提醒飲食應避開高鈉與油炸物。（示意圖／Pixabay）
營養師的飲食建議一、多喝白開水
營養師也藉此機會破除一些迷思，很多人認爲身體出現水腫，就停止喝水，深怕喝水會讓水腫更嚴重。但其實喝水不會導致水腫，多喝水反而可以幫助促進新陳代謝，進一步排除體內的濕氣。
二、湯麵類少喝湯
在外用餐時，一碗熱騰騰的拉麵端上來，許多人的做法都是先喝一口鮮美的湯頭，但其實這裏頭暗藏危機。營養師説明，廚師在烹飪過程中下的鹽，都會直接溶在湯頭中，因此建議少喝湯，可望大大減少鈉的攝取。
三、多吃蔬果
蔬果中富含鉀離子，營養師鼓勵大家多吃高鉀蔬果，例如香蕉、莧菜、地瓜葉等食材，幫助身體排鈉利水，減輕水腫情況。
本文獲得臉書粉專「好食課」授權報導
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