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新住民二代金榜題名！分享移民特考上榜秘訣

▲湯立於移民署訓練中心柔道場演練綜合逮捕術。（圖／移民署提供）
▲湯立於移民署訓練中心柔道場演練綜合逮捕術。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-27 10:03:12

新住民二代立志成為移民官，貢獻己力並能為新住民族群發聲。108年及110年移民署特考上榜生張秀雯、湯立，兩人參加移民特考，第一次報考即金榜題名，談到報考的動機時，秀雯及湯立侃侃而談，因為自己的父母漂洋過海來台打拼，使他們更能體會異鄉人在台打拚的心情，更堅定了要成為移民官的心願，那便是以自身所學服務更多新住民。

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報考越南語組的張秀雯，從小看著媽媽獨自扛起家計，卻從未聽到任何怨言並不斷勉勵她：若有能力千萬別吝於幫助別人。就讀外語大學應用語文學系期間，兩度前往越南實習，讓她有了報考移民特考的念頭，在準備考試時，她將越南單字寫在手心上，只為了多背幾個單字，專心一致的她，僅花了一年便成為當年榜首。

報考英語組的湯立，去年從中央警察大學畢業，身材高挑戴著粗框眼鏡，個性忠厚內斂，在求學過程中便積極參加移民署許多活動，例如「新住民火炬計畫」、「新住民子女培訓營」及申請「新二代獎助學金」。對湯立來說，他深受移民署新二代培力計畫政策的照顧，希望成為駐外的移民官回饋社會。

談及準備特考的過程，兩人提到為能心無旁鶩，狠心斷絕手機及社群軟體，湯立更建議考生，可和志同道合的人組成讀書會，一起蒐集資料、彼此激勵，國考的路上就不孤單，準備起來也事半功倍。

兩人在成為移民官的受訓期間，最讓他們感興趣的是綜合逮捕術的課程，因為武術之道，蘊含防身自衛以和為貴的價值觀，著重內在的心性道德修為更是主導自身的行為能力。他們努力練習，跨越了體能極限，順利通過了測驗，成為文武兼具的公務人員。

北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署業務層面廣泛，不僅涵括移民服務、入出境查驗、國境人流管理等，也有全球駐外秘書在海外服務，許多新二代具有多元文化背景及語言專才，正是移民署所需專業人才，勉勵新二代積極報考移民署特考，實踐夢想、展翅翱翔。有關更多張秀雯及湯立考試分享精彩內容，可至FIRSTORY、APPLE PODCAST及SPOTIFY等平台搜尋「文化談新事」收聽。

▲張秀雯身著移民官制服結訓於移民署訓練中心虎賁樓前留影。（圖／移民署提供）
▲張秀雯身著移民官制服結訓於移民署訓練中心虎賁樓前留影。（圖／移民署提供）
▲新住民二代張秀雯(左二)及湯立(左一)錄製移民署podcast節目。（圖／移民署提供）
▲新住民二代張秀雯(左二)及湯立(左一)錄製移民署podcast節目。（圖／移民署提供）

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