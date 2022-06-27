新住民二代金榜題名！分享移民特考上榜秘訣

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報考英語組的湯立，去年從中央警察大學畢業，身材高挑戴著粗框眼鏡，個性忠厚內斂，在求學過程中便積極參加移民署許多活動，例如「新住民火炬計畫」、「新住民子女培訓營」及申請「新二代獎助學金」。對湯立來說，他深受移民署新二代培力計畫政策的照顧，希望成為駐外的移民官回饋社會。
談及準備特考的過程，兩人提到為能心無旁鶩，狠心斷絕手機及社群軟體，湯立更建議考生，可和志同道合的人組成讀書會，一起蒐集資料、彼此激勵，國考的路上就不孤單，準備起來也事半功倍。
兩人在成為移民官的受訓期間，最讓他們感興趣的是綜合逮捕術的課程，因為武術之道，蘊含防身自衛以和為貴的價值觀，著重內在的心性道德修為更是主導自身的行為能力。他們努力練習，跨越了體能極限，順利通過了測驗，成為文武兼具的公務人員。
北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署業務層面廣泛，不僅涵括移民服務、入出境查驗、國境人流管理等，也有全球駐外秘書在海外服務，許多新二代具有多元文化背景及語言專才，正是移民署所需專業人才，勉勵新二代積極報考移民署特考，實踐夢想、展翅翱翔。有關更多張秀雯及湯立考試分享精彩內容，可至FIRSTORY、APPLE PODCAST及SPOTIFY等平台搜尋「文化談新事」收聽。