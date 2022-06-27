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健忘、記憶力差、還時常當機？　營養師推薦8種健腦食物擺脫「腦霧」

健忘、記憶力差、還時常當機？　營養師推薦8種健腦食物擺脫「腦霧」
健忘、記憶力差、還時常當機？　營養師推薦8種健腦食物擺脫「腦霧」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-27 10:30:43

現代人工作繁忙，生活緊張，許多人都因為各種壓力導致長期睡眠質量不佳，進而出現健忘、記憶力差、突然當機等情況，以致生活品質和工作效率愈發低下，更因此加重新冠確診後的「腦霧」症狀。

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對此，營養師阿罐近日在臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》表示，目前醫界猜測這可能與新冠免疫風暴有關，當病毒入侵神經系統，會攻擊腦部細胞、使腦部供應的血流量下降，同時也可能出現其他免疫反應。

營養師阿罐在文中推薦一些含豐富營養的「健腦」食物，以幫助提高能量和對抗疲勞，食物中含有的維生素和礦物質也有助於保持頭腦清醒，並有效對抗頭腦混亂、記憶力衰退的問題。

建議民眾多補充以下8種食材：

1.   高脂魚：這類魚包括鮭魚、鱒魚、秋刀魚、鯖魚和鮪魚，都是omega-3 脂肪酸的豐富來源。人類大腦約60%由脂肪構成，其中一半的脂肪由 omega-3 脂肪酸組成，因此，人體需要補充omega-3 來構建大腦和神經細胞。

2．咖啡：咖啡中的兩種主要成分咖啡因和抗氧化劑，可以幫助提高警覺性和調節心情。

3. 莓果類：莓果中擁有花青素、多酚類植化素，具有抗炎和抗氧化作用，可以延緩大腦衰老並改善記憶力。

4. 薑黃：薑黃及其活性化合物薑黃素，可以穿過血腦屏障，保護腦部健康，並具有很強的抗炎和抗氧。

5. 南瓜子：南瓜子富含許多提升大腦功能的重要微量營養素，包括銅、鐵、鎂和鋅。

6. 黑巧克力：巧克力中的豐富植化素-類黃酮，聚集在腦部處理學習和記憶的區域，並且有保護大腦的作用。研究顯示，吃巧克力（尤其是黑巧克力），可增強記憶力和緩解情緒。

7. 堅果：堅果含有大量促進大腦功能的營養素，包括維生素 E、好油和植化素，維生素 E 保護細胞免受自由基損傷，有助於減緩智力衰退的速度，同時也保護心血管的健康。

8. 雞蛋：雞蛋的營養包括優質蛋白質、維生素 B6 和 B12、葉酸和膽鹼，人體使用膽鹼來製造乙醯膽鹼，有助於調節情緒和記憶的神經傳遞。

阿罐醫師建議，可以在日常餐點中加入這些含有豐富營養的健腦食物，如此一來，不但有效促進大腦健康，也可確保記憶力一直處於最佳狀態。

 

本文經 營養師阿罐 臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導

 

營養師 阿罐 授權提供
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