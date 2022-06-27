健忘、記憶力差、還時常當機？　營養師推薦8種健腦食物擺脫「腦霧」

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營養師阿罐在文中推薦一些含豐富營養的「健腦」食物，以幫助提高能量和對抗疲勞，食物中含有的維生素和礦物質也有助於保持頭腦清醒，並有效對抗頭腦混亂、記憶力衰退的問題。
建議民眾多補充以下8種食材：
1. 高脂魚：這類魚包括鮭魚、鱒魚、秋刀魚、鯖魚和鮪魚，都是omega-3 脂肪酸的豐富來源。人類大腦約60%由脂肪構成，其中一半的脂肪由 omega-3 脂肪酸組成，因此，人體需要補充omega-3 來構建大腦和神經細胞。
2．咖啡：咖啡中的兩種主要成分咖啡因和抗氧化劑，可以幫助提高警覺性和調節心情。
3. 莓果類：莓果中擁有花青素、多酚類植化素，具有抗炎和抗氧化作用，可以延緩大腦衰老並改善記憶力。
4. 薑黃：薑黃及其活性化合物薑黃素，可以穿過血腦屏障，保護腦部健康，並具有很強的抗炎和抗氧。
5. 南瓜子：南瓜子富含許多提升大腦功能的重要微量營養素，包括銅、鐵、鎂和鋅。
6. 黑巧克力：巧克力中的豐富植化素-類黃酮，聚集在腦部處理學習和記憶的區域，並且有保護大腦的作用。研究顯示，吃巧克力（尤其是黑巧克力），可增強記憶力和緩解情緒。
7. 堅果：堅果含有大量促進大腦功能的營養素，包括維生素 E、好油和植化素，維生素 E 保護細胞免受自由基損傷，有助於減緩智力衰退的速度，同時也保護心血管的健康。
8. 雞蛋：雞蛋的營養包括優質蛋白質、維生素 B6 和 B12、葉酸和膽鹼，人體使用膽鹼來製造乙醯膽鹼，有助於調節情緒和記憶的神經傳遞。
阿罐醫師建議，可以在日常餐點中加入這些含有豐富營養的健腦食物，如此一來，不但有效促進大腦健康，也可確保記憶力一直處於最佳狀態。
本文經 營養師阿罐 臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導
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