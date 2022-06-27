「3大保養秘訣」 讓你永保20歲　皮膚醫師揭凍齡的秘密

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陳昱璁在文中提到，王心凌曾向媒體公開她的保養祕訣，表示一定要做到確實的「清潔和保濕」，務必確保完全卸妝、使用溫水洗臉、輕柔按摩肌膚以及特別注意T字易出油部位的清洗；至於清潔產品及保養品方面，也要按膚質選擇適合的化妝水、精華液、面膜或面霜等，並且確保每天攝取足夠的飲水量，以提供肌膚所需的水分。
另外，湯姆克魯斯的前私人經理人曾表示，「他非常在乎自己的外表，會盡可能保持年輕形象，並一心追求完美」，據說湯姆克魯斯每天至少花30分鐘做臉部護膚，也會利用照LED紅光刺激膠原蛋白增生同時促進血液循環。湯姆克魯斯除了每天會至少敷一片面膜外，飲食方面則是少量多餐、忌口碳水化合物，也很重視運動訓練。有媒體報導他做過液態拉皮以保持年輕容貌，但此傳聞並未經證實。
無論如何，他們所分享的個人身體保養方法是有效的，關鍵僅在於能否持之以恆，在此陳昱璁提供以下幾個肌膚保養秘訣，大家不妨參考：
「睡眠」養美肌睡眠是修復肌膚的最佳時間，充足的睡眠有助肌膚休養復原，維持良好的睡眠習慣，減少熬夜的頻率，才能讓日常保養更有效用。反之，熬夜與用眼過度，會加速肌膚老化，尤其使到雙眼憔悴無神。
「均衡」是飲食基礎想要永保年輕肌膚，平日有意識地節制飲食也很重要，如若無法避免高油、高鹽、高糖的食物，建議搭配富含維生素A、B、C、E等原型食物，如深綠色蔬菜、全穀類、糖分低的水果來幫助身體代謝，同時減少油炸、加工類食品的攝取。減少糖份的攝取可避免皮膚發炎，糖分攝取過多，會在體內形成糖化終產物，破壞體內的膠原蛋白和彈力蛋白，導致加速老化。
「基礎保養」做好做滿「清潔」、「保濕」、「防曬」是保養好膚質的三大關鍵，夏季要安排戶外的行程，一定要記得隨身攜帶防曬品，以方便隨時使用，陳昱璁特別強調防曬的重要性，因為紫外線會直接破壞肌膚中的膠原蛋白和彈力蛋白，導致產生細紋，令肌膚失去光澤。
陳昱璁表示，只要努力維持皮膚保養、重視運動和均衡飲食的好習慣，就能保持好身形、好體力，肌膚也能維持水嫩健康，讓整體狀態宛如停留在20歲。不老的容顏、肌膚的抗老的關鍵在於優質的清潔與保養，建議大家從現在開始好好呵護身體，才能持續展現年輕時的自信與美麗。
本文經陳昱璁醫師臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導
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