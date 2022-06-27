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甲狀腺手術擔心合併症？ 醫：科技輔助術中精準、安全又美觀

甲狀腺手術擔心合併症？ 醫：科技輔助術中精準、安全又美觀
甲狀腺手術擔心合併症？ 醫：科技輔助術中精準、安全又美觀

健康醫療網

2022-06-27 10:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】甲狀腺是人體重要的內分泌器官，除了出現甲狀腺亢進或低下的功能異常症狀外，若以結節或腫塊表現，因不影響功能，多半沒有症狀，易被忽略。甲狀腺腫瘤好發於女性。若腫塊出現壓迫症狀，影響外觀或懷疑惡性腫瘤時，醫師會建議手術治療，患者常因擔心頸部疤痕或神經受損等後遺症，延遲接受治療。隨著醫療科技進展，現代甲狀腺手術可搭配內視鏡及手術放大眼鏡，喉返神經刺激器及能量器械（組織凝集器）等科技輔助工具，降低術後併發症，另外若採用自然孔經口前庭手術方式，更可達到頸部無痕的美觀效果。

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甲狀腺癌年輕女性好發率第二高

台中慈濟醫院耳鼻喉部頭頸外科主任周一帆醫師說明，根據國健署2018年癌症登記年報，甲狀腺癌在國人十大癌症中高居第九位，更是30到50歲年輕女性好發率第二高的癌症。但甲狀腺癌是「發生率高，死亡率低」的癌症，大部分透過手術就能良好控制。

甲狀腺手術常見3併發症？ 這樣做降低風險

甲狀腺手術常見喉返神經麻痺、上喉神經麻痺及副甲狀線功能低下等併發症。周一帆醫師解釋，若術中傷及喉返神經，術後會產生聲帶麻痺症狀，包括聲音沙啞、氣音、嗆咳，使用喉返神經刺激器，能在術中監測神經活性，降低術後併發永久性神經損傷的機率。

除此之外，上喉神經較不容易於手術中被偵測，以內視鏡與神經刺激器搭配，較能精準分離甲狀腺，避免上喉神經受傷後出現聲音低沈，無法使用高音等情形。

最後，若是造成副甲狀腺功能受損，病患會出現低血鈣症狀，如臉麻、嘴麻或抽筋。在全甲狀腺切除或雙側中央淋巴廓清的患者，更容易出現永久副甲狀腺低下風險，透過內視鏡或手術放大鏡，可以確認副甲狀腺體位置及血流供應並保存功能。

自然孔內視鏡甲狀腺手術　頸部不留疤痕

周一帆醫師解釋，傳統甲狀腺手術的傷口約6公分，目前可以透過內視鏡輔助技術（Minimal Invasive Video Assisted Thyroidectomy, MIVAT）將傷口縮小至3公分內，並透過內視鏡微創，神經監測器，能量器械，避免傷及上喉、喉返神經及保存腺體，提升安全。

若希望頸部不留疤痕，透過經口前庭內視鏡切除或自然孔內視鏡切除達到美觀效果。醫師會在下唇，利用三個內視鏡傷口，進行手術，將移除的組織放入內視鏡袋後，再透過下唇傷口將檢體拉出，達到頸部無痕。此種方式，於2016年全球發表後至今，屬於新式方法，主要盛行於亞洲。周一帆醫師強調此種手術，適合腫瘤小於3公分良性病灶及小於1公分微小甲狀腺癌，至於大於1公分的癌症或淋巴轉移的甲狀腺癌症，因手術範圍擴及下巴區域，適合性則需等更長期的研究報告佐證。

術中做好止血　可避免術後血腫壓迫氣管

甲狀腺是容易出血的器官，如果沒有做好止血處理，術後就容易在傷口形成血腫，進而壓迫到氣管，引起呼吸困難。目前控制術後出血最好的方式，就是在術中合併使用組織凝結儀等能量器械，可以在分割組織的同時自動止血，縮短手術時間。

女性比男性多八倍！高危險族群應主動檢查

周一帆醫師提醒，甲狀腺結節成因不明，女性發生率又比男性高出近八倍！民眾可定期做頸部自我檢查，若有異常應儘早就醫並進行檢查與治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54248

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